Colpo di scena Marquez, passa dalle due alle quattro ruote: ecco dove correrà

Un vero e proprio colpo di scena quello che vede come protagonista Marc Marquez: il suo futuro potrebbe clamorosamente cambiare

Passare da due ruote a quattro? Perché no? Questo è quello che il futuro potrebbe regalare ad una delle leggende della MotoGp come Marc Marquez. Di questo, però, ne è assolutamente certo uno che ha scritto pagine importantissime in un altro sport, come quello del rally.

Stiamo parlando del suo connazionale Carlos Sainz Sr che, appunto, vede proprio nel nativo di Cervera un futuro nella Dakar. Una ammirazione indescrivibile quella che, appunto, Sainz ha nei confronti del connazionale. Tanto è vero che, dopo aver vinto la sua quarta Touareg alla Dakar con l’Audi, ha speso solamente parole di elogio per il 31enne, tanto da vederlo bene ovunque, che sia a due ruote che soprattutto a quattro.

Sainz ci crede: “Marquez alla Dakar? Ci spero”

Un 2024 che potrebbe essere importante sia per l’uno che per l’altro: Sainz ha concluso la partecipazione alla Dakar con una vittoria importante, mentre Marquez sta continuando il suo periodo di adattamento alla Ducati. La soddisfazione è arrivata nel corso del Gran Premio di Spagna dove è arrivato secondo. Nel corso di una chiacchierata avvenuta con il direttore dell’Audi in Spagna, i due hanno avuto un lungo colloquio dove si sono scambiati i migliori complimenti.

Marquez ha elogiato Sainz per le sue importanti qualità. Viceversa il pilota di rally ha evidenziato come lo stile del 31enne possa essere un fattore importante per la MotoGp. Intanto si parla insistentemente di un futuro di Marquez alla Dakar. Una ipotesi assolutamente da non scartare soprattutto per il fatto che Marc voglia e possa affrontare delle nuove ed entusiasmanti sfide: “Vedo Marc ovunque, è capace di fare qualunque cosa gli venga in mente”, ha ribadito Sainz sottolineando la versatilità del pilota di Cervera nelle parole riportate da ‘Elgoldigital.com’.

Si è discusso anche della competizione familiare e di quanto la stessa sia importante sia per l’uno che per l’altro. Proprio Marquez ha rivelato: “È un onore essere il compagno di squadra di mio fratello, ma il tuo primo rivale è il tuo compagno di squadra perché ha le tue stesse armi“.

In conclusione si è anche parlato del futuro dell’Audi in F1. Dopo il progetto alla Dakar i vertici alti stanno seriamente pensando di entrare nel mondo della Formula 1, magari come motociclista nel 2026. Sainz ha mostrato fiducia nel Gruppo Volkswagen e nella sua capacità di affrontare nuove sfide: “Audi ha sempre cercato l’eccellenza e la differenza nella tecnologia“.