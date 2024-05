Ferrari, l’annuncio fa felici i tifosi: ribaltone totale

In casa Ferrari ci sono grandi speranze su cosa potrebbe accadere nel corso dei prossimi Gran Premi. Tifosi in fibrillazione.

Dopo un ottimo inizio di Mondiale l’ottimismo in casa Ferrari è andato leggermente scemando e ancora una volta tutti i tifosi hanno visto il ‘solito film’. La Red Bull e Max Verstappen – nonostante le beghe interne avvenute nel corso di questa stagione – continuano a dominare il Mondiale.

Il pilota olandese non stravince come la scorsa stagione ed anche l’ultimo Gran Premio di Miami ha testimoniato che ci sono avversari all’altezza. Nel weekend negli States Lando Norris ha vinto il suo primo GP in carriera, davanti a Verstappen e Charles Leclerc, non andato oltre al terzo posto. Penalità per Carlos Sainz, ‘retrocesso’ dal quarto al quinto posto a causa di un sorpasso considerato per alcuni avventato.

La Ferrari aveva cominciato piuttosto bene, la doppietta in Australia faceva ben sperare, ma pian piano hanno trovato sempre più difficoltà. L’obiettivo è migliorare i risultati della scorsa stagione e stare davanti alla McLaren, quest’anno apparsa più competitiva, soprattutto grazie agli aggiornamenti portati negli ultimi Gran Premi. E a proposito di aggiornamenti, finalmente buone notizie anche per la scuderia di Maranello, i tifosi possono finalmente sorridere.

Ferrari, l’annuncio di Vasseur fa sognare i tifosi

Dopo il Gran Premio di Miami il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur ha comunicato ufficialmente che la Ferrari porterà aggiornamenti nel prossimo Gran Premio di Imola, evento molto atteso in quanto di casa per la Rossa. A riguardo e analizzando anche i recenti aggiornamenti della McLaren, Vasseur ha analizzato:

“La McLaren ha portato a Miami aggiornamenti che comunque non hanno rivoluzionato le gerarchie. A questo punto della stagione credo che anche gli sviluppi non portano a significativi salti di performance, ma credo che bastino anche solo 1-2 decimi per cambiare tanto quando ci sono 4-5 vetture cosi vicine. Poi dipenderà molto dai piloti, dalle gomme e dal set-up delle vetture”.

Vasseur ha ridimensionato in parte il lavoro degli aggiornamenti confermando comunque che qualche piccolo vantaggio alla vettura ci sarà. I tifosi sperano che – grazie a queste novità – la Ferrari possa ritornare davanti alla McLaren e avvicinare di molto la Red Bull, apparsa in difficoltà proprio a Miami. Il Mondiale resta aperto e nonostante Verstappen sia il favorito non sembra esserci il dominio degli ultimi anni. La Ferrari c’è ed è pronta a lottare sino alla fine.