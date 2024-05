Incontro con Verstappen: annuncio ufficiale

Max Verstappen, l’annuncio sul suo futuro: il campione della Red Bull al centro di un clamoroso incontro

Chi parte dalla pole position a Miami, non vince il GP. E così è stato, perché la domenica che tutti attendevano ha riservato una grande sorpresa. Dopo 15 podi in carriera senza aver mai centrato un successo, finalmente Lando Norris ce l’ha fatta.

Il 24enne di Bristol ha messo tutti in fila, anticipando Verstappen e Leclerc portando a casa un Gran Premio nel quale da subito la McLaren ha mostrato tutti i suoi muscoli. Una vittoria condita da grandi festeggiamenti a cui, con grande sorpresa di molti tifosi della Ferrari, ha preso allegramente parte pure il Team Principal Frederic Vasseur, ‘munito’ di Champagne e cappellino della Scuderia di Woking.

Ad ogni modo, invece, in casa Red Bull la situazione era e rimane tesa. Non tanto per il mancato successo di Verstappen ma quanto soprattutto per quello che sarà il suo futuro. Pur essendo sotto contratto con la Scuderia di Milton Keynes fino al 2028, non si placano le voci che vorrebbero il tre volte campione del mondo ben lontano dalla Red Bull.

Una spaccatura interna nel team che ha trovato radici solide nel caso Horner, che pare abbia allontanato la famiglia Verstappen – soprattutto papà Jos – ancor di più dall’idea di proseguire la stellare carriera del campione olandese in Red Bull nei prossimi anni. Ecco quindi che nelle scorse ore è arrivata un’indiscrezione pazzesca, con un incontro che pare già decisivo per la scelta di Verstappen. Ed i tifosi non possono non rimanere con il fiato sospeso.

Verstappen, incontro choc: tifosi senza parole

Il valzer dei piloti ha fino a questo momento riservato non poche sorprese e soprattutto Lewis Hamilton, con la sua firma con la Ferrari, ha lasciato il mondo della Formula 1 a bocca spalancata.

Non è assolutamente un mistero che la vettura che il 39enne di Stevenage lascerà vacante tra pochi mesi rimane tra le più ambite. L’idea di Max Verstappen in Mercedes per rimpiazzare il sette volte campione del mondo pare tutt’altro che sopita. Anzi.

‘Gpblog.com’ rivela come Toto Wolff avrebbe portato avanti la candidatura di Verstappen in Mercedes, con un incontro non troppo segreto tra il Team Principal e il pilota che sarebbe avvenuto nel lunedì post Miami. Wolff ha recentemente parlato di come vi fossero diverse possibilità per il nuovo pilota della Mercedes: “Voglio essere onesto con questi ragazzi e non far sembrare che stiamo giocando a scacchi, perché non è così. Penso che vogliamo prenderci il nostro tempo e vedere dove vanno i pensieri di Max (Verstappen) e allo stesso tempo tenere d’occhio gli altri piloti”.

Dall’osservare Verstappen e le sue scelte a Carlos Sainz in uscita dalla Ferrari. Verità o pretattica? Intanto i passi per vedere l’olandese in Mercedes sono stati già fatti.