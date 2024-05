Inter, a Frosinone arbitro della salvezza

Dopo aver perso a Reggio Emilia col Sassuolo, al termine di una settimana di grandi festeggiamenti per lo Scudetto, l’Inter si presenta domani allo Stirpe di Frosinone, nell’anticipo della 36^ giornata, senza più veri obiettivi. L’unico possibile traguardo da raggiungere sarà, forse, il record di punti dell’Inter di Mancini, 97, ma serviranno tre vittorie. Intanto, domani contro i giallazzurri, la squadra di Simone Inzaghi sarà ancora una volta arbitro della salvezza. Perché se i punti persi col Sassuolo potrebbero risultare decisivi per gli emiliani, altrettanto quelli in palio domani in Ciociaria potrebbero essere decisivi per la prima storia salvezza in A dei frusinati.

Il Frosinone proverà il colpaccio contro l’Inter

Visto che Simone Inzaghi varerà un altro ampio turnover, il Frosinone di Eusebio Di Francesco nutre buone speranze. La squadra frusinate cerca il bis della vittoria interna con la Salernitana, altra squadra senza obiettivi per via della matematica certezza del suo destino. Di Fra farà affidamento sulla sua difesa, improvvisamente solida e arcigna. Sono infatti solo 3 i gol subiti nelle ultime 6 gare. Addirittura 0 se si considerano soltanto le ultime tre gare. Insomma, un ruolino di marcia che se confermato anche con l’Inter per il Frosinone potrebbe anche significare salvezza.

Chiaro che per la squadra del tecnico ex Sassuolo saranno tre gare fondamentali, cruciali, ma non poteva essere altrimenti. Il Frosinone più avendo cominciato bene aveva ben chiaro che questa situazione sarebbe potuta arrivare. La serenità con cui Eusebio Di Francesco sta affrontando la situazione spiega perfettamente quando la stagione, comunque, sia stata gestita bene dai ciociari.

Le rivali attendono una reazione da Campioni

Se Di Fra e i suoi sperano in un’Inter più simile a quella del Mapei Stadium, le rivali del Frosinone invece vorrebbero rivedere i Campioni d’Italia all’opera. Superare il record di punti della storia dell’Inter d’altronde è un’occasione unica per Inzaghi. Difficilmente i nerazzurri potranno ripetere una stagione del genere. Considerato anche che l’anno prossimo ripartiranno sì da favoritissimi al titolo, ma dovranno giocare una caterva di gare. Insomma, ci si attende un’Inter diversa a Frosinone per essere arbitro imparziale della retrocessione da qui al termine della stagione.