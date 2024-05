Marsiglia, a Bergamo ci si gioca la stagione

A Bergamo per giocarsi l’ultima chance di risollevare la stagione: il Marsiglia viaggia verso il Gewiss con la consapevolezza di una squadra che non può più sbagliare, e che per sperare di staccare il biglietto per la finale avrà bisogno di ripetere la partita quasi perfetta del Velodrome, aggiungendo se possibile un po’ di fortuna che l’ultima volta non ha guardato in casa dell’OM. Gasset però può contare su recuperi importanti, come quello di Gigot pronto a guidare la linea difensiva, e in generale su una squadra quasi al completo.

“In questa squadra ci sono molti giocatori che hanno giocato grandi partite, nazionali che sanno cosa significa questa partita. Sì, ci siamo preparati anche per la possibilità dei calci di rigore”. Ha detto Jean-Louis Gasset, allenatore dell’OM, nella conferenza stampa della vigilia. “Per la prima volta avremo una squadra quasi al completo. Dovremo farci trovare pronti e difendere come abbiamo fatto al Velodrome. Sappiamo cosa dobbiamo fare, siamo pronti ad arrivare fino alla fine della serata per rendere tutti felici. Non ho mai giocato una semifinale di niente, quindi alla mia età penso che si possa sognare!”

Gli ultimi dubbi di formazione riguardano chi ricoprirà il ruolo di laterale sinistro: ballottaggio tra Merlin e Luis Enrique, con il secondo avvantaggiato per replicare la prestazione d’andata. E poi davanti ballottaggio Ndiayè-Sarr per una maglia da titolare di fianco al capocannoniere Aubameyang, il leader di un Marsiglia che può solo pensare al presente, per salvare una stagione con un grosso sorriso europeo.