Atalanta-Marsiglia, probabili formazioni: Gasp si affida al solito Scamacca

Miglior undici possibile per la Dea contro i francesi con il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, che nelle probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia dovrà rinunciare al grande ex della sfida, Kolasinac, infortunatosi nella gara di andata terminata con il punteggio di 1-1 (in gol Mbemba e Scamacca). Un match sicuramente importante per tutto il popolo orobico che potrebbe conquistare un’altra finale storica, questa volta in Europa League, dopo aver raggiunto la Juventus in quella di Coppa Italia, che disputerà tra 6 giorni all’Olimpico.

Probabili formazioni Atalanta-Marsiglia

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Comi, Hateboer, Bakker, Palestra, Adopo, Pasalic, Miranchuk, Lookman, Touré.

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Murillo; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Aubameyang, Sarr. Allenatore: Gasset. A disposizione: Ngapandouenrnbu, Blanco, Belardi, Méité Soglo, Merlin, Ounahi, Lafont, Dahou, Correa, Moumbagna, Ndiaye.

Designazioni arbitrali Atalanta-Marsiglia

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna). ASSISTENTI: Barbero-Nevado. IV UFFICIALE: Balakin. VAR: Manuera. ASS. VAR: Hernandez.