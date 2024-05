Roma a caccia della partita perfetta: 90′ per riscrivere la storia

Dopo aver eliminato il Milan ai quarti di finale, la Roma di Daniele De Rossi si giocherà il tutto per tutto contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella semifinale di ritorno di Europa League. Il match, in programma alla BayArena, si giocherà questa sera alle ore 21:00. Lo scorso anno la Roma di Mourinho riuscì ad approdare in finale dopo l’1-0 dell’Olimpico e lo 0-0 della BayArena. Ma qui la musica è completamente diversa, in quanto la squadra giallorossa dovrà ribaltare lo 0-2 dell’andata contro una formazione che non ha mai perso in stagione e con il fortino casalingo che sembra inespugnabile.

Meno di un mese per chiudere la stagione al meglio dopo un inizio complicato: è quello che si augura Daniele De Rossi per la sua Roma dopo essere subentrato allo Special One in panchina. Soltanto quattro le sconfitte maturate da quando è arrivato nella Capitale: Inter e Bologna in Serie A, oltre a quella indolore di Brighton in Europa League senza dimenticare il pesante ko della scorsa settimana contro le Aspirine.

Serve un’impresa, vincere contro questo Bayer è impossibile o quasi, ma la Roma ci ha sempre abituato a colpi di scena clamorosi: il club del presidente Friedkin non ha intenzione di smettere di sognare e vorrebbe centrale la seconda finale europea di fila in Europa League, terza se si considera quella di Conference League.