Sainz si vendica di Alonso: ecco il nuovo team

“Beffa” per Fernando Alonso, potrebbe essere Carlos Sainz il nuovo pilota del team: l’indiscrezione delle ultime ore non lascia alcun dubbio

La stagione 2024 va avanti ed uno dei principali temi a tenere banco tra appassionati ed addetti ai lavori della F1 è sicuramente il mercato piloti. Con l’ufficializzazione del futuro approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, si è infatti scatenato un vero e proprio effetto dominio che sta infiammando il paddock di Formula 1. Protagonista assoluto delle indiscrezioni è Carlos Sainz, voglioso di riscatto dopo il mancato rinnovo col team di Maranello.

Come noto, Sainz avrebbe voluto continuare la sua esperienza con il Cavallino Rampante e, per l’intero 2023, ha sperato che i vertici della Rossa gli proponessero un rinnovo pluriennale.

Rinnovo che, come dicevamo poc’anzi, non è mai arrivato, in quanto la Ferrari ha preferito investire sul britannico sette volte campione del mondo. Lo spagnolo ha incassato il colpo con grande signorilità, ma non ha mai nascosto la sua delusione.

Sainz, quale futuro? Carlos può prendersi un sedile che sognava Alonso: le ultime

Ferito, ma non sfiduciato, Carlos ha iniziato la stagione 2024 estremamente determinato a prendersi la scena e l’attenzione dei team in griglia. Ci è riuscito senza dubbio, a suon di ottime prestazioni: due terzi posti e un’eroica vittoria – ottenuta in Australia, a pochi giorni dall’operazione per appendicite – il suo bottino accumulato in cinque gare disputate finora. Uno score che gli ha garantito l’interesse di svariate squadre, una su tutte: la Red Bull campione in carica, che sta valutando di separarsi da Sergio Perez al termine del mondiale.

Inizialmente, il nome di Sainz era in forte competizione con quello di Fernando Alonso, altro spagnolo altro candidato di lusso a trasferirsi a Milton Keynes. L’asturiano aveva anche aperto all’ipotesi Red Bull ma poi non se n’é fatto più nulla. Il motivo? Probabilmente, i vertici della compagine anglo-austriaca gli hanno comunicato che avrebbe dovuto giocarsi il sedile con il connazionale. “Competizione” che Alonso non ha gradito affatto.

Ora con Alonso che ha deciso di rinnovare con Aston Martin, sembrerebbero non esserci più dubbi: è Sainz il solo ed unico prescelto della Red Bull, e presto potrebbe anche arrivare la fumata bianca.

Ne sono convinti i colleghi di El Nacional, secondo cui l’ultima prestazione offerta da Perez a Miami avrebbe convinto il team principal, Christian Horner, ad accelerare la trattativa con l’entourage del numero 55. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Intanto, lo ricordiamo, Sainz è nel mirino anche di Mercedes e Audi.