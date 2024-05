Sinner ha detto ancora una volta no: nuova mazzata per Jannik

Un momento difficile per Sinner. Dopo il forfait agli Internazionali d’Italia, l’azzurro è stato costretto a dire no a un altro evento davvero importante

Non sono giornate facili quelle che sta trascorrendo Sinner. Doveva essere una settimana di entusiasmo e di festa per il campione azzurro atteso da un bagno di folla a Roma per l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. E, invece, nulla da fare per Jannik costretto al forfait da un infortunio all’anca.

Le avvisaglie di un possibile ritiro anticipato da Roma per Sinner c’erano già state al Masters di Madrid, chiuso anticipatamente per il fastidio all’articolazione che lo aveva condizionato già nei match vinti contro Kotov e Khachanov, precedenti al quarto di finale poi non disputato contro Auger Aliassime.

Sinner ha annunciato il suo forfait agli Internazionali sabato scorso. Il giorno seguente, Jannik è arrivato a Roma e ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato cosa gli è capitato, un infortunio subdolo e insidioso che ne mette in dubbio anche la partecipazione al Roland Garros, secondo Slam della stagione al quale Jannik parteciperà solo se al meglio o perlomeno con una condizione che possa permettergli di competere al meglio.

Sinner di nuovo assente, cosa è accaduto

Nonostante il ritiro, Sinner si è recato a Roma anche per partecipare a un evento importante ovvero la celebrazione della vittoria della Coppa Davis avvenuta con una cerimonia dedicata sul Campo Centrale del Foro Italico.

Erano presenti tutti coloro che hanno contribuito al trionfo di Malaga, i tennisti (Sonego, Musetti, Arnaldi e Bolelli), il capitano Volandri, lo staff tecnico della Nazionale e gli allenatori dei protagonisti. Mancava, tuttavia, proprio colui che più di tutti ha contribuito a riportare la Davis a quasi cinquanta anni dall’ultima vittoria del 1976.

Sinner, infatti, non ha potuto prendere parte all’evento del Foro Italico a causa della febbre che l’ha costretto a rimanere in albergo. Purtroppo Jannik si è perso dal vivo una cerimonia davvero emozionante, al termine della quale è stata donata ai protagonisti una moneta d’oro commemorativa dell’evento.

Italia che è una delle favorite anche per l’edizione 2025. Gli azzurri di Volandri torneranno in campo a settembre nel girone di qualificazione alla Final Four, ospitato da Bologna. Olanda, Brasile e Belgio, gli avversari che i campioni in carica sfideranno sul cemento della Unipol Arena. Un gruppo, indubbiamente, alla nostra portata per provare a centrare quello che sarebbe un bis leggendario.