Arrivano le parole strappalacrime per Sinner, tutti commossi

Arrivano parole di elogio e, soprattutto, strappalacrime nei confronti di Jannik Sinner: tutti rimangono a dir poco commossi

Con un post pubblicato sui suoi canali ufficiali social Jannik Sinner ha confermato nei giorni scorsi che non prenderà parte agli Internazionali di Roma. Non è l’unico visto che la lista è abbondante: Medvedev, Alcaraz, Berrettini e anche Lehecka. Nessuno di loro prenderà parte alla manifestazione nella Capitale. Un duro colpo per i loro tifosi e, soprattutto, per gli amanti di questo sport, in particolare per il nativo di San Candido che ci teneva particolarmente. Magari anche per avvicinarsi alla vetta del ranking.

Chi, invece, parteciperà è un altro italiano: Lorenzo Musetti. Nella giornata di oggi 10 maggio con il suo esordio. Il carrarese ha voglia di fare bene e, soprattutto, di sorprendere tutti e in particolare se stesso. Proprio il toscano, nel corso di una intervista rilasciata a ‘Sky Sport’ si è soffermato sull’assenza dell’amico Sinner al torneo romano: “Purtroppo la sua mancanza si farà sentire, specialmente per le tante persone che si sono avvicinate a questo sport grazie a lui. Nell’ultimo anno ha fatto vedere cose irraggiungibili. Dall’altro lato ci sono tanti ragazzi giovani che stanno facendo delle ottime stagioni e si meritano di esordire in questo torneo, che a me ha dato tanto. Agli esordi mi ha regalato gioie”.

Musetti parla di Sinner e non solo

Un appuntamento, quello degli Internazionali di Roma, a cui Musetti tiene tantissimo. Anche perché gli esordi gli hanno regalato tantissime gioie. Poi un appello ed un consiglio a tutti coloro che, per la prima volta, scenderanno in campo in questo torneo: “Mi auguro che se lo possano godere. Il primo Foro Italico è sempre molto dispendioso a livello di energie“.

Anche per Musetti, questa partecipazione, avrà un sapore più che speciale: per il 22enne, infatti, è il primo torneo a cui partecipa da quando è diventato padre del piccolo Ludovico. Il suo obiettivo è quello di averlo quanto più vicino possibile per sentirsi a casa. A Roma in molti faranno il tifo per lui. Sicuramente uno stimolo in più e non vede l’ora di iniziare.

Mentre ai microfoni di ‘Supertennis’ ha parlato anche degli ultimi tornei in cui è sceso in campo. In primis l’ultimo a Cagliari: “E’ stata una settimana di ripartenza. Peccato che in finale non sono riuscito a farmi valere. Mi sembra di essere da tanto nel circuito nonostante la giovane età. A volte si commettono errori per eccessiva fretta o perché non si metabolizza al meglio quello che accade“.