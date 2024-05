Atalanta, che meraviglia: l’elogio della perfezione. E ora l’atto finale

L’atto finale per l’Atalanta, che sogna a occhi aperti. La Dea supera ogni ostacolo e vola in finale di Europa League battendo il Marsiglia al ritorno dopo il pari in terra francese. Vi raccontavamo del doppio binario gasperiniano, ora Bergamo fa festa, ma c’è un altro passo da compiere per realizzare il sogno. Dopo un primo tempo teso ed equilibrato, è arrivato il timbro dei nerazzurri marchiato Lookman.

Con il solito ingrediente dei nerazzurri: il calcio uomo contro uomo, prima di archiviare la pratica Ruggeri, bravo a trovare il destro vincente sotto l’incrocio per la rete del raddoppio che ha mandato in visibilio l’intera città di Bergamo. L’elogio della perfezione, sfruttando anche le imprecisioni dei transalpini. E ora l’atto finale con il Leverkusen.