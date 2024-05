Secondo l’edizione odierna di Mundo Deportivo, Alexis Sanchez è destinato all’addio all’Inter. Il Nino Maravilla era tornato all’Inter la scorsa estate dopo un anno al Marsiglia.

Ingaggiato per completare il reparto d’attacco a disposizione di Inzaghi, ha dato un piccolo supporto soprattutto nei finali di gara e nei mesi in cui Arnautovic è stato fuori per infortunio. Alexis verrà lasciato libero a parametro zero.