Ferrari gelata, salta tutto: smentita totale

Doccia freddissima per i tifosi della Ferrari, le ultime dichiarazioni non lasciano dubbi: arriva la smentita

L’inizio della stagione 2024 di Formula 1 si è rivelato complessivamente positivo per la Ferrari. Reduce da un’annata al di sotto delle aspettative, il team di Maranello è riuscito ad attestarsi come la seconda forza del mondiale alle spalle della Red Bull, con un vantaggio consistente sia sulla McLaren (che però ha vinto l’ultima gara a Miami) sia sulla Mercedes. Svariati podi e il successo ottenuto in Australia lasciano ben sperare per il prossimo futuro.

A proposito di prossimo futuro, il prosieguo di 2024 della Ferrari sarà incentrato, oltre che sul lavoro in pista, sulla ricerca di figure che possano portare nuove competenze all’interno della squadra. L’obiettivo del team principal, Frederic Vasseur, è quello di dare seguito alla rivoluzione tecnica iniziata la scorsa estate e proseguita in inverno con l’ingaggio di Lewis Hamilton, pilota leggendario ma soprattutto figura in grado di dare indicazioni fondamentali sullo sviluppo delle vetture. In tal senso, sono già arrivati a Maranello numerosi tecnici a portare un know-how preziosissimo tra le fila della Scuderia. E presto la Rossa potrebbe mettere a segno un vero e proprio colpaccio.

Newey alla Ferrari, a che punto siamo? Il manager del Cavallino gela i tifosi: le sue parole

Da qualche settimana, infatti, è sempre più insistente la voce che vorrebbe il Cavallino in procinto di assicurarsi Adrian Newey, genio dell’aerodinamica e progettista delle velocissime monoposto sfornate dalla Red Bull. L’ingegnere britannico lascerà Milton Keynes nel primo trimestre del 2025 e, stando ad indiscrezioni autorevoli, potrebbe scegliere proprio Maranello come ultima tappa della sua carriera. I media ne sono convinti, i tifosi ci credono. Ma qual è ufficialmente la posizione della Ferrari in merito?

La Ferrari non si ‘sbottona’. Anzi, dalle ultime dichiarazioni rilasciate da uno dei vertici della compagine emiliana si evince che l’affare sia tutt’altro che in via di definizione. “Adrian è un nostro cliente da anni che partecipa alle Cavalcade. I giornali scrivono cose senza fondamento“, ha affermato Benedetto Vigna, amministratore delegato del Cavallino Rampante, commentando l’andamento dell’azienda nel primo trimestre dell’anno.

Una smentita bella e buona, dunque. Ma in questi casi, la domanda è sempre la stessa: si tratta di pre-tattica o realmente non c’è nulla di concreto tra la Ferrari e Newey? Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Intanto, inutile dire che le parole di Vigna hanno rappresentato una doccia gelata per i tifosi ferraristi.