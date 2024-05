“Grave e inconcepibile”: Gregorio Paltrinieri, scoppia la polemica

Esplode la polemica nel mondo del nuoto, Gregorio Paltrinieri alza la voce e dice la sua: le dichiarazioni dell’azzurro

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà ancora una volta uno degli atleti italiani di riferimento, uno di quelli su cui si punta maggiormente per conquistare medaglie importanti. Gregorio Paltrinieri sarà tra i protagonisti della rassegna a cinque cerchi e del resto il suo palmares in carriera parla da solo.

A livello olimpico, ha già raccolto tre medaglie. Un oro a Rio de Janeiro nel 2016, nei 1500 metri, quindi, a Tokyo 2020, un argento negli 800 metri e il bronzo nella 10 km in acque libere. Un carniere che ha tutta l’intenzione di incrementare. In Francia, per il 29enne, si avrà oltretutto un importante banco di prova, come da lui stesso spiegato, per capire quanto potrà ancora durare la sua carriera.

‘Super Greg’ è intenzionato a dare il meglio di sé e ha manifestato intenzioni bellicose in vista dei Giochi parigini. In occasione della conferenza di presentazione del progetto di promozione e comunicazione ‘Sport e Innovazione Made in Italy’, ha parlato dei prossimi scenari spiegando: “Sono carico, mi sto preparando bene. Arriverò a Parigi per fare gli 800 metri, sono abbastanza sicuro di provare a farli. E’ la gara che forse sento meno nelle mie corde in questo momento, ma voglio farle tutte e tre“. C’è stato spazio, però, anche per una polemica da parte sua.

Doping dei nuotatori cinesi, Paltrinieri non ci sta: frasi a gamba tesa

Inevitabile che gli venisse chiesto dello scandalo che ha coinvolto il mondo del nuovo, con la positività all’antidoping di 23 nuotatori cinesi nel 2021, emersa soltanto adesso e senza nessuna squalifica in quel momento da parte dell’agenzia internazionale.

Paltrinieri non ha usato giri di parole ed è stato molto duro: “E’ grave e inconcepibile che non ci sia stata trasparenza, non poter sapere le cose quando accadono è assurdo. Lo scandalo più grosso è questo”.

Toni invece decisamente più rilassati sulla questione del portabandiera azzurro alle Olimpiadi: “Sia io che Tamberi avevamo voglia di farlo, mi sarebbe piaciuto molto, è un bel riconoscimento e una grandissima emozione. E’ stato scelto lui e sono contentissimo così, se lo meritava. Adesso penso a prepararmi per le prossime gare”. I tifosi si preparano a spingerlo verso nuove imprese, Paltrinieri non ha ancora smesso di stupire.