Guerra Ferrari-Red Bull: i tifosi stanno tremando

Importanti novità in vista per Ferrari e Red Bull. Ecco cosa potrebbe succedere al prossimo GP ad imola

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma il prossimo 19 maggio a Imola, non sarà solo una tappa ordinaria del campionato di Formula 1. Si preannuncia piuttosto come un punto di svolta cruciale per l’intera stagione, con le scuderie Ferrari e Red Bull che si preparano a un altro confronto con novità importanti.

All’interno delle prestigiose officine di Milton Keynes e di Maranello si respira un’atmosfera densa di tensione, mentre l’entusiasmo e le aspettative dei tifosi si accendono in vista del prossimo Gran Premio di Imola che torna a un anno dalla sospensione per l’alluvione che ha devastato i territori circostanti al circuito.

Nonostante le previsioni dominanti a favore di Verstappen e della Red Bull, i recenti exploit della Ferrari in Australia e della McLaren a Miami hanno gettato un’ombra di incertezza, rompendo il monopolio di Milton Keynes che ha dominato la stagione passata. Anche per questo Imola si prospetta come una tappa importante.

Red Bull – Ferrari, ecco cosa succederà a Imola

Dopo sei gare, è Max Verstappen della Red Bull a dominare la classifica, come previsto dagli esperti all’inizio della stagione. Tuttavia, la presenza di Ferrari sul gradino più alto del podio in Australia e la vittoria di McLaren a Miami hanno infuso nuova vita in un campionato che sembrava destinato a un monologo della scuderia di Milton Keynes.

La Red Bull si prepara a difendere il suo primato con tenacia e determinazione, a testimonianza dell’arduo lavoro e dell’impegno costante nel conservare il proprio margine di vantaggio e nel resistere agli assalti dei rivali.

E lo farà portando ulteriori novità tecniche e aerodinamiche sulla propria vettura. Questo è emerso nelle ultime ore. Una novità che coincide, peraltro, con la stessa scelta della Ferrari che, proprio a Imola, presenterà il primo corposo sistema di aggiornamenti sulle monoposto di Leclerc e Sainz.

Vasseur ha già comunicato che non saranno così determinanti ma c’è comunque attesa per vedere come le monoposto si comporteranno in pista, specie dopo il successo di Norris a Miami, arrivato proprio grazie a un upgrade tecnico sulla sua McLaren.

È evidente comunque come alla Red Bull siano consapevoli di disporre di un discreto vantaggio sulla concorrenza ma che il divario non è così ampio come nella stagione precedente. Anche per questo bisogna subito rispondere colpo su colpo alle mosse delle rivali con Imola che rappresenta già un primo banco di prova importante.