Con un video messaggio sui social network, Kylian Mbappé ha annunciato il suo addio al PSG.

L’asso francese, come noto, andrà a scadenza di contratto e sarebbe pronto a firmare a parametro zero con il Real Madrid. Intanto, in attesa dell’annuncio ufficiale, ora non c’è più dubbio il francese lascerà la squadra parigina dopo 7 stagioni.