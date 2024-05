Mondiale alla Ferrari: annuncio da sogno

La Ferrari torna a sognare il titolo mondiale, le ultime da Maranello fanno sognare i tifosi: ecco cosa sta succedendo

Tre podi Charles Leclerc e altrettanti per Carlos Sainz, con tanto di vittoria ottenuta in Australia. Un totale di 187 punti in virtù dei quali è riuscita ad attestarsi come seconda forza del mondiale. Dopo un 2023 contrassegnato da molti bassi e pochissimi alti, la Ferrari ha iniziato il 2024 col piede giusto, accorciando il gap dalla Red Bull e mettendosi nella posizione di sognare un prossimo futuro all’insegna della lotta ai vertici del campionato.

La SF-24 ha dimostrato che la Scuderia ha imboccato la strada giusta. Servirà ancora del tempo, probabilmente, per eguagliare le velocissime vetture targate Milton Keynes. Ne servirà dell’altro per abituarsi a competere per i titoli iridati, considerata l’esperienza accumulata da Max Verstappen e compagni negli ultimi anni di dominio. Ma se c’è una certezza è che il team di Maranello è intenzionato a provarci sin da subito. Del resto, le recenti stagioni hanno insegnato che essere conservativi non porta decimi di secondo, tanto vale rischiare ed alzare l’asticella.

Ferrari, è sfida alla Red Bull: le parole di Vasseur fanno sognare i tifosi

Ne è ben consapevole l’intera compagine di Maranello. In primis, il team principal Frederic Vasseur, il quale, dopo un anno di assestamento, si sta rivelando un buon leader per la Rossa. I suoi obiettivi sono chiari, il suo lavoro è altrettanto chiaramente finalizzato ad aprire un ciclo virtuoso: la sensazione, con le dovute proporzioni, è quella di trovarsi dinanzi ad un personaggio molto simile al Jean Todt che portò a Maranello Schumacher e tante altre figure prestigiose (vedi l’ingaggio di Hamilton e il possibile arrivo di Newey). Insomma, in casa Ferrari sembrerebbero esserci tutti i presupposti per guardare al futuro con moderato ottimismo.

In tal senso, nelle ultime ore lo stesso manager manager transalpino si è lasciato andare ad alcune considerazioni che hanno generato grande entusiasmo tra i supporters del Cavallino Rampante. “Non c’è dubbio che Red Bull in questi anni abbia costruito un vantaggio rispetto agli altri. Ma noi, rispetto al 2023, facciamo un buon lavoro per mettergli pressione”, ha esordito Vasseur. “Siamo lì, possiamo giocarci le nostre chance, essendo aggressivi anche con le strategie. Oggi non riescono come un anno fa ad essere davanti nonostante tutto. Ad Imola vogliamo fare un altro passo e lottare con loro in ogni gara“, ha aggiunto nelle parole riportate da ‘F1-news.eu’.

Lo ricordiamo, proprio in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna – in programma nel weekend tra il 17 e il 19 maggio – la Ferrari adotterà massicci aggiornamenti sulla SF-24 che dovrebbero ulteriormente assottigliare il gap dalla Red Bull. La speranza è che poi la stagione 2024 della Rossa sarà condita da altri passettini in avanti, in grado di far fronte ad una reazione dei rivali che si prospetta di grande portata.