Leclerc scuote la Ferrari: così cambia tutto

La Ferrari si prepara ad affrontare al meglio il Gran Premio di Imola. Leclerc, intanto, ha confermato tutto

Ripartire da Imola con rinnovate ambizioni. Si sta preparando nel migliore dei modi la Ferrari ad uno degli appuntamenti cruciali della stagione di Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo aver ottenuto buonissimi risultati nelle prime gare stanno accusando la crescita di altre vetture, su tutte la rinnovata McLaren.

Il team di Woking ha conquistato a Miami, grazie a Lando Norris, una vittoria che mancava da oltre due anni anni e punta a concedere il bis quanto prima. Per questo motivo la Ferrari ha bisogno di presentare al più presto degli aggiornamenti sulla SF-24 in grado di rilanciarne le aspirazioni.

In fondo quale migliore occasione del tradizionale Gran Premio casalingo di San Marino per testare le nuove soluzioni che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero togliere ben 3 decimi di secondo alle prestazioni del Cavallino Rampante? A Maranello si lavora a tutte le ore pur di ridurre ulteriormente il gap dalla Red Bull e per rintuzzare l’assalto delle altre scuderie.

A quanto pare gli stessi piloti del Cavallino, ben informati sull’esito dei lavori in corso, attendono fiduciosi di poter toccare con mano i progressi della macchina in pista. Già nelle qualifiche ufficiali sul circuito del Santerno si capirà se la rinnovata Ferrari è in grado di insidiare da vicino Max Verstappen e Sergio Perez.

Leclerc, cresce l’attesa per Imola

E’ stato lo stesso Leclerc a preannunciare l’arrivo di significative novità che potrebbero cambiare il corso della stagione di Formula 1: “Abbiamo in programma un importante aggiornamento molto presto, e questo potrebbe davvero definire il resto della nostra stagione”, ha affermato il pilota monegasco scatenando l’entusiasmo dei tifosi ferraristi.

Il quale è comunque consapevole che non sarà facile mettere seriamente in discussione l’egemonia finora incontrastata delle Red Bull: “Stiamo lavorando intensamente e speriamo che gli aggiornamenti ci permettano di compiere un notevole passo avanti, paragonabile a quello dei nostri concorrenti”. Il termine utilizzato è ‘speranza’, com’è giusto che sia. Solo i riscontri cronometrici in qualifica e sul passo gara diranno se a Maranello si è lavorato bene o meno.

Di certo la Ferrari ha bisogno quanto prima di una vera scossa, un upgrade di novità tecniche in grado di migliorarne il rendimento in pista. Red Bull e ora anche McLaren corrono e vanno avanti, le Rosse devono tenere il passo per regalare nuove soddisfazioni ai suoi tifosi.