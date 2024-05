Colpaccio della Ferrari: l’annuncio è UFFICIALE

In attesa degli ultimi sviluppi della monoposto e delle novità dal mercato, in casa Ferrari è già arrivata una svolta

D’ora in avanti, il mondo della Formula 1 assisterà a un cambiamento epocale: la Scuderia Ferrari diventerà la Scuderia Ferrari HP. Questo storico passo avviene grazie alla partnership con l’azienda tecnologica inglese, che avrà l’onore di diventare il title sponsor di una delle scuderie più rinomate e amate nel mondo delle corse.

L’accordo prevede che HP sponsorizzi la Ferrari per quattro stagioni, con un incredibile investimento di 100 milioni di dollari all’anno. Questa cifra monumentale fornirà una solida base finanziaria per il team, permettendo di coprire gli stipendi delle nuove figure di spicco volute da Vasseur e l’introduzione di nuove tecnologie che renderanno la rossa ancora più competitiva in pista.

Il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna, ha parlato dell’importanza e della lunghezza delle trattative che hanno portato a questo storico accordo: “Il nostro accordo con HP partirà dal 2025 ed è qualcosa su cui stiamo lavorando da almeno due anni. Ora abbiamo trovato l’intesa e come team siamo molto contenti. Loro volevano entrare in Formula 1 e siamo fieri che abbiano scelto noi“.

Novità in casa Ferrari: la novità farà felici i tifosi

La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della Ferrari. La Scuderia di Maranello è una delle squadre più iconiche e di successo nella storia del motorsport, con un palmares ricco di vittorie e un’importante eredità da preservare e far evolvere. L’inserimento di HP come title sponsor non solo garantirà risorse finanziarie cruciali, ma porterà anche un’espansione nel settore tecnologico. HP è un leader mondiale nella produzione di hardware e software, e la collaborazione con la Scuderia Ferrari offrirà l’opportunità di sviluppare e implementare soluzioni innovative per ottimizzare le prestazioni in pista e al di là di essa.

Questo accordo segna un nuovo capitolo nella lunga storia della Ferrari in Formula 1. La Scuderia ha sempre rappresentato l’eccellenza, la passione e l’innovazione nel motorsport, e la partnership con HP conferma il suo impegno a rimanere al vertice della competizione.

Per gli appassionati del cavallino rampante la Scuderia Ferrari HP rappresenterà una novità e un motivo in più per essere curiosi del futuro prossimo della Ferrari in Formula 1. Con il sostegno di un partner tecnologico di primo piano e una solida base finanziaria, la rossa è pronta a tornare a lottare per le vittorie e a vincere i campionati mondiali.