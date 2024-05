Ha sconfitto più volte Nadal e Federer e ora si ritira: addio struggente, è finita

La notizia del ritiro del campione è arrivata, tutt’altro che inattesa, a margine degli Internazionali d’Italia. Una decisione inevitabile, considerando quanto gli è capitato recentemente

Il 2024 del Tennis potrebbe passare alla storia anche come l’annata dei ritiri. Da inizio stagione già due dei protagonisti del circuito maschile – John Millman e Steve Johnson – hanno terminato la carriera, destino che attende anche Diego Schwartzman, il quale ha annunciato l’ormai prossimo addio, previsto in occasione della prossima edizione dell’Atp di Buenos Aires, in programma il prossimo febbraio.

Non è affatto da escludere che, quella in corso, potrebbe essere l’ultima annata della carriera di Rafa Nadal che già si è congedato dal pubblico di Madrid e, successivamente, potrebbe farlo anche in altri eventi che, in passato, l’hanno visto grande protagonista come il Roland Garros e Wimbledon. Già sancito, invece, l’addio di Andy Murray che avverrà dopo l’estate, verosimilmente dopo lo Us Open, qualora il britannico dovesse recuperare dall’ennesimo infortunio.

Il 2024 sarà anche la stagione conclusiva della carriera di Dominic Thiem. E’ stato lo stesso tennista austriaco ad annunciarlo con un video sui social. Una decisione tutt’altro che inattesa la sua, scaturita in seguito ai ripetuti stop dovuti all’infortunio al polso, subito nel 2021, e dal quale non è mai completamente guarito.

Dominic Thiem si ritira, è stato campione Slam

Thiem si è infortunato nel torneo di Mallorca, proprio nel momento migliore della sua carriera. L’anno precedente, infatti, l’austriaco aveva vinto il suo unico titolo Slam in carriera nell’edizione 2020 dello Us Open, disputata a porte chiuse. A Flushing Meadows, Thiem sconfisse Zverev all’epilogo in cinque set. In quella stagione, l’austriaco raggiunse altre due finali prestigiose, all’Australian Open e alle Atp Finals, perdendole rispettivamente da Djokovic e Medvedev.

Ex numero 3 del ranking Atp, Thiem si congeda dal tennis con 17 titoli vinti in carriera. Tra questi spicca, senza dubbio, quello del Masters di Indian Wells 2019 con Federer sconfitto in finale.

Curiosamente, l’austriaco è stato uno dei pochi tennisti a vantare uno score favorevole nei precedenti con Roger, sconfitto 5 volte in 7 confronti diretti. Sei le vittorie contro Nadal, di cui quattro su terra battuta, la superficie prediletta da entrambi. Contro Rafa, oltre a quella citata, Thiem ha perso anche un’ulteriore finale al Roland Garros nel 2018.

Il messaggio di Thiem, che annuncia il suo ritiro a fine stagione 😭pic.twitter.com/r5hrwK2DCc — Smash in Rete (@Smash_in_rete) May 10, 2024

Fino al 2020, Dominic ha avuto una relazione con la collega Kristina Mladenovic, tennista francese, specialista in doppio. Attualmente il tennista è legato con la contorsionista Lili Paul Roncalli.