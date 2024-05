SPORTITALIA, come seguire la Copa America: tutte le 32 partite in diretta e in esclusiva sul digitale terrestre

Un mese di grandi sfide dal 20 giugno al 14 luglio 2024 Al via anche gli Stati Uniti (padroni di casa) e il Canada in un’edizione allargata Milano, 13 maggio 2024 – La Copa America 2024 sarà trasmessa in esclusiva e diretta su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Tutte le 32 partite della 48° edizione della manifestazione saranno coperte regalando agli appassionati italiani lo spettacolo di un torneo che deve designare la squadra che succederà all’Argentina nell’albo d’oro.

Si tratta di un’edizione storica, visto che sarà la prima – dopo quella della eccezionale tenuta nell’anno del Centenario – con 16 partecipanti, affiancando alle nazionali CONMEBOL anche quelle della CONCACAF. Si gioca negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio 2024: partenza subito col botto, con Leo Messi e l’Argentina campione del Mondo che affronteranno il Canada dell’interista Tajon Buchanan e dell’obiettivo di mercato Jonathan David.

Nel Gruppo C, spicca la sfida tra gli Stati Uniti di Christian Pulisic, padroni di casa, e l’Uruguay di Luis Suarez e Darwin Nunez, mentre nel Gruppo D il Brasile cerca la vendetta per la finale persa nel 2021, ma se la dovrà vedere con la Colombia dell’attaccante del Liverpool Luis Diaz. La finale è in programma domenica 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami, stadio che ospiterà anche la finalina del Mondiale 2026. Oltre a tutti i match live, Sportitalia arricchirà la manifestazione con format dedicati, studi pre e post partita e una serie di speciali di avvicinamento alla gara inaugurale.