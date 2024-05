La Ferrari ribalta il mondiale: Leclerc scatenato

Possibile colpo di scena nell’annata della Ferrari: Mondiale ‘ribaltato’, Leclerc pensa in grande

L’andamento in Formula 1, nella parte alta della classifica, è stato più o meno sempre lo stesso. Perché Max Verstappen al netto di qualche piccola zona d’ombra, ha brillato riuscendo a dominare in gran parte degli appuntamenti fissati nei primi tre mesi della stagione.

La Red Bull rimane la scuderia da battere:di Milton Keynes è semplicemente la più forte. Questo è noto a tutti da oltre tre anni. E per il pilota olandese l’idea di mettere le mani sul quarto titolo mondiale è molto più di una speranza.

La Ferrari, molto di più rispetto alla passata stagione, ha dimostrato di esserci. La Scuderia di Maranello si è attestata con vigore come seconda forza ma questo ai tifosi – e non solo – non può bastare. Bisogna fare di più ed il tempo per avvicinarsi ulteriormente alla Red Bull c’è eccome. All’orizzonte la possibilità di provare a strappare ancora punti al team gestito da Chris Horner, ed intanto i tanti rumorosissimi aggiornamenti in arrivo potrebbero aiutare Leclerc e Sainz, al loro ultimo anno insieme come compagni di squadra.

Lo spagnolo lascerà, suo malgrado, presto il volante della SF-24 in favore di Lewis Hamilton. Il Cavallino Rampante, però, nel 2025 e ben oltre continuerà a puntare forte su Charles Leclerc. Il talento del monegasco non è mai stato messo in discussione e nel GP di Miami si è visto perché. Così il ‘Predestinato’ è pronto a fare sul serio e a ribaltare tutto: le sue parole hanno spiazzato tutti.

Tifosi in estasi, Leclerc è certo: “Sarà intrigante”

La strada è lunga ma in Ferrari c’è grande ottimismo per il prosieguo di una stagione ad oggi già molto positiva. Ne è convinto Charles Leclerc che punta a migliorare e migliorarsi, già a partire da Imola.

In Italia può letteralmente cominciare una nuova stagione per la SF-24 che in Emilia Romagna riceverà un corposo pacchetto di aggiornamenti in grado – almeno sulla carta – di ribaltare le gerarchie in pista. Anche se non si sa per quanto.

“La nostra stagione penso possa dipendere molto dalla bontà degli aggiornamenti, al momento siamo stati vicini e ad Imola contiamo di fare un salto”. Il talento monegasco è quindi assai fiducioso per quel che saranno i prossimi impegni che lo vedranno protagonista: l’assalto alla Red Bull di Verstappen è scontato.

“Il livello che riusciremo a raggiungere definirà la nostra stagione. Noi dobbiamo proseguire nel lavorare sodo, nella speranza che gli aggiornamenti che arriveranno risultino più performanti di quelli dei nostri rivali“, ha concluso il numero 16 della Ferrari.

L’attesa per Imola è dunque alle stelle: così la stagione del Cavallino Rampante può prendere una piega decisamente inaspettata.