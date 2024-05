Atalanta, Gasperini: “Sfida equilibrata, ottima gara. Assenza di Scamacca pesante”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo la finale di Coppa Italia: “Stasera avevamo di fronte un avversario forte che si è difesa molto bene. Abbiamo condotto a lungo la gara, abbiamo avuto occasioni da rete che potevamo mettere in parità la partita. Non abbiamo fatto una brutta partita, è stata una sfida equilibrata. Siamo dispiaciuti ma non delusi, abbiamo giocato la nostra gara, è una sconfitta di misura ma ora abbiamo altri obiettivi importanti da perseguire. De Roon? Anche Kolasinac, recupereremo Scamacca. Mi dispiace perdere certi calciatori”.

“Abbiamo mosso la palla in maniera un po’ lenta vicino l’area di rigore, poche volte abbiamo fatto la giocata veloce. L’assenza di Scamacca è stata pesante, ci avrebbe dato qualcosa in più”.

“Loro quando vanno in vantaggio sanno difendersi, serve una certa fisicità. Nel secondo tempo gli spazi si sono aperti, la nostra pressione è stata continua ma non abbiamo trovato la giocata. Abbiamo preso il gol dopo 4′, poi abbiamo subito poco quelle determinate situazioni”.