Atanasio a SI: “Allegri? Calcio spesso spettacolarizzato. Davanti a un giudice…”

Riccardo Atanasio, magistrato presso la sezione lavoro del tribunale di Milano, ha parlato così in esclusiva a Sportitalia del caso Allegri e di un possibile licenziamento per giusta causa: “Premessa, se guardiamo allo spettacolo del calcio dovremmo pensare a un calcio che viene colpito da provvedimenti sanzionatori, ma non è così. Spesso non succede nulla, bisogna esaminare questo spettacolo con un occhio diverso, non bisogna essere così severi perché spesso questo spettacolo viene tollerato. Il comportamento di Allegri non è stato bello, le scelte della società non sono solo giuridiche, si fanno scelte in base a quelli che sono gli obiettivi. Bisognerà poi vedere davanti al giudice come si motiva e spiega tale scelta, bisognerà esaminare la situazione a 360 gradi”.