Offerta improvvisa a Marquez: bye bye Ducati

Marc Marquez sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. Arrivano altri aggiornamenti in merito al possibile nuovo team

Quello di Le Mans è stato un Gran Premio davvero avvincente. Alla fine, l’ha spuntata Martin al termine di una sfida entusiasmante con Marquez e Bagnaia.

Un Martin dominante in tutto il fine settimana a Le Mans con un’altra doppietta che ha confermato il suo primato nella classifica piloti. Ottime impressioni anche da Marquez con la rimonta nella Sprint Race e il sorpasso in extremis che gli ha permesso di scalzare Bagnaia dal secondo posto nel GP di domenica. Un gesto quest’ultimo esaltato anche dall’ex collega Jorge Lorenzo.

Martin e Marquez che stanno duellando anche per contendersi il posto sulla seconda Ducati ufficiale nel prossimo Mondiale per affiancare Pecco Bagnaia. Ducati che prenderà la propria decisione in merito nelle prossime settimane. Per Marquez, tuttavia, in queste ultime ore, si sta facendo largo un’altra ipotesi davvero importante.

Marquez, importante offerta in arrivo ?

Ci riferiamo a un possibile approdo alla Pramac, al posto proprio di Martin. Di questo ha parlato il diretto sportivo del team, Fonsi Nieto, in un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Marca“, nella quale ha spiegato quanto la Pramac sia ben lieta di accogliere il campione.

Queste sono alcune delle sue dichiarazioni a riguardo: “Potete solamente immagine per noi cosa voglia dire e rappresentare un possibile arrivo di Marc Marquez. Al sol pensiero ti si rizzano i capelli“. I complimenti verso Marc Márquez però non sono finiti qui.

Fonsi Nieto ha infatti aggiunto che Marquez sta disputando davvero una grande stagione dopo le annate tormentate alla Honda: “Sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Lo ha fatto vedere soprattutto in pista. Lo si nota anche guardandolo in televisione. Una forma a dir poco spettacolare, sempre sicuro di sé“.

Quale sarà, quindi, il suo futuro? Marquez ha specificato che vorrebbe salire in sella a una moto ufficiale il prossimo anno e Pramac potrebbe accontentarlo in tal senso, visto che può disporre di una Desmosedici factory come quella a disposizione di Martin nel Mondiale in corso. Quest’ultimo sembra il favorito per sostituire Bastianini nel team ufficiale. Già lo scorso anno si era parlato di una sua promozione poi svanita con la conferma dello stesso Bastianini. Quest’ultimo potrebbe andare all’Aprilia in sostituzione di Espargarò, in scadenza di contratto a fine anno.