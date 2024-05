Ormai ci siamo: Schumacher pronto a tornare, colpo di scena

Oramai ci siamo, l’attesa sta per finire: Schumacher potrebbe essere pronto a tornare, si tratta di un vero e proprio colpo di scena

Nonostante la stagione 2024 sia iniziata da qualche settimana la testa, per gli appassionati della Formula 1, è già concentrata anche su quella del 2025. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che sono stati già annunciati degli importanti colpi e novità. In primis quella dell’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Un mercato che infiamma i fan di questo sport, non solamente per le scuderie di vertice ma anche quelle di centro e fondo gruppo.

Tra queste spunta la Haas che, dopo aver perso Nico Hulkenberg (sempre più in direzione Audi) non è così convinta di confermare Kevin Magnussen. La squadra americana, però, potrebbe non essere affatto l’unica a stravolgere i piano per il prossimo anno. Tra queste spunta anche quella dell’Alpine. A rivelarlo è il sito tedesco “F1-Insider”. Un inizio di stagione pessimo per la scuderia di Enstone potrebbe quindi ribaltare la situazione.

La cosa certa è che i piloti, Esteban Ocon e Pierre Gasly, si stanno guardando intorno per una possibile fuga. Nel caso di un loro possibile addio prenderebbe, sempre di più, l’idea di un avvicinamento da parte di Mick Schumacher.

Mick Schumacher pronto a ritornare in pista: lui intanto attende

Ocon potrebbe ricevere un importante aiuto da parte della Mercedes. Una destinazione possibile per lui potrebbe essere la Williams. In più di una occasione James Wowles ha fatto sapere di volere accanto ad Albon un pilota che possa restare almeno per due stagioni: quelle 2025 e 2026. Nel caso in cui tutto questo non si dovesse verificare allora punteranno tutto su Andrea Kimi Antonelli. Il francese, infatti, è un nome che piace moltissimo e che è stato segnato sul taccuino dei vertici alti.

Per quanto riguarda Gasly, invece, potrebbe farsi largo sempre di più l’ipotesi Audi. Questo, però, sarebbe un piano “B” visto che la prima scelta di Ingolstadt rimane il ferrarista Carlos Sainz. Nel caso in cui uno dei due francesi dovesse decidere di fare le valigie a questo punto potrebbe ritornare in pista (in tutti i sensi) Mick Schumacher. Attualmente il figlio d’arte è legato ad un contratto con la Mercedes, mentre già corre con Alpine nel WEC.

Per il team francese, però, non sarebbe affatto un problema quello di “spostarlo” la prossima stagione in Formula 1. In questo modo, però, il suo legame con la Mercedes finirebbe per sempre. Soprattutto per i tantissimi piloti che sono legati a Toto Wolff. Il classe ’99 è in attesa di ulteriori novità.