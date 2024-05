Sainz ricoperto d’oro: nuovo team allo scoperto

Una nuova squadra per Carlos Sainz? Il pilota della Ferrari ha una proposta che si prospetta molto vantaggiosa

Una di quelle offerte che difficilmente si possono rifiutare nella vita. Carlos Sainz ci sta seriamente pensando. Anche perché il suo futuro è tutto da scrivere. La cosa certa è che, a partire dal prossimo anno, il pilota spagnolo lascerà la sua Ferrari Lewis Hamilton. Lo spagnolo, ovviamente, non è rimasto affatto contento visto che puntava a rimanere nella scuderia di Maranello e dimostrare di essere all’altezza della situazione.

Il suo futuro, ovviamente, continuerà ad essere nel mondo della Formula 1. Su di lui è forte l’interessamento di Audi. Il noto marchio tedesco, che esordirà in F1 dal 2026 in partnership con Sauber, lo vuole fortemente e lo ha fatto capire nella maniera più chiara possibile.

L’obiettivo di Audi è quello di puntare subito in grande e, per farlo, ha pensato proprio a un pilota esperto come Sainz. Quest’ultimo, dal canto suo, è alla ricerca di una nuova opportunità e vuole avere subito un ruolo da protagonista, proprio quello che Audi può dargli

Sainz, l’Audi punta fortemente su di lui

La conferma di questo interessamento arriva direttamente da Gernot Dollner. L’attuale amministratore delegato del marchio dei Quattro Anelli ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato a “SoyMotor“, nella quale ha ribadito le ambizioni di Audi nella disciplina regina del Motorsport.

Senza citare espressamente il nome di Sainz, Dollner ha ribadito: “Siamo entrati in F1 per essere avanti“, un obiettivo chiaro che ha spinto Audi a muoversi subito con l’ingaggio di un pilota esperto come Nico Hulkenberg che, il prossimo anno, gareggerà con Sauber in attesa del passaggio di consegne.

Ora Audi pensa a Sainz per il quale è pronta una ricca offerta con contratto pluriennale. Il team tedesco si aspetta una risposta a breve da parte del pilota che, nel frattempo, si sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere. L’Audi lo aspetta a braccia aperte ma, allo stesso tempo, Sainz sa benissimo che anche la Mercedes avrà un ruolo vacante pronto ad essere colmato proprio per la partenza di Hamilton che prenderà proprio il suo posto alla Ferrari.

Anche la Red Bull è sulle sue tracce con Perez in scadenza. Un futuro, dunque, tutto da scrivere per Sainz. L’unica cosa certa è che lui vuole vincere. Sì, ma con quale team? Lo scopriremo nelle prossime settimane.