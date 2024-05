Lazio, Tudor: “Vi dico 3 titolari contro l’Inter, su Luis Alberto…”

Igor Tudor allenatore della Lazio in conferenza stampa in vista del match di domani con l’Inter: “Una Lazio perfetta, giochiamo in casa dei più forti d’Italia, stanno giocando un calcio bello e concreto, anche efficace. La migliore squadra in assoluto dell’ultimo periodo. Luis Alberto? E’ convocato, ha fatto una settimana normale. Provedel è un primo portiere e domani torna in porta. Mandas ha fatto molto bene, siamo contenti di questo. Provedel è il primo, è stato fuori per infortunio, stava tornando da più settimane e domani giocherà. Kamada? Con lui parlo poco, non per colpa della lingua. Con lui parlo poco perché fa sempre le cose giuste. Non sbaglia niente. Lo stimo, è una bella scoperta per me. Tutti si sono allenati bene, sarà una gara difficile, di corsa e sacrificio, abbiamo bisogno di 16 calciatori che lasciano l’anima per conquistare qualcosa. Pellegrini? Domani gioca, e vi dico anche Rovella. Vi do due nomi, gli altri no…”.