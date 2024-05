Formula 1, nuovo team per un Big del Circus: trasferimento da sogno

A ridosso del GP di Imola di F1 uno dei grandi protagonisti del Circus ha annunciato che presto potrebbe cambiare team. Una conferma significativa dopo le indiscrezioni circolate sul suo conto nei giorni scorsi

E’ ormai una costante della stagione in corso in Formula 1 quella di dividersi tra quanto avviene in pista e le indiscrezioni che animano il mercato piloti in vista della prossima annata.

A riguardo, di notizie importanti e già ufficiali ne sono arrivate già tante. Tutto è iniziato con lo storico annuncio dello scorso 1 febbraio con cui è stato sancito il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari. Oltre all’ex campione del mondo, anche un altro collega ha già cambiato scuderia ovvero Nico Hulkenberg, passato dalla Haas alla Sauber.

Altri piloti, oltre a quelli citati, si apprestano a farlo. Carlos Sainz deve decidere se accettare la proposta di Audi oppure attendere un rilancio di Red Bull o Mercedes. Un altro ferrarista, Oliver Bearman, è vicino alla Haas mentre Sergio Perez attende le mosse della Red Bull sul possibile rinnovo di contratto.

Formula 1, nuovo team per uno dei protagonisti: ecco la conferma

A proposito della Red Bull, è di due settimane fa ormai l’annuncio della separazione di Adrian Newey dalla Scuderia campione in carica. Un addio tutt’altro che inaspettato quello del geniale ingegnere britannico, progettista delle monoposto con cui Vettel e Verstappen hanno vinto, in tutto, ben 7 Mondiali.

Newey lascerà definitivamente la Red Bull nel primo trimestre del 2025. A margine del GP di Miami, ha dichiarato di volersi prendere un periodo di riposo in attesa di prendere una decisione sul suo futuro in Formula 1.

Non è un mistero che la Ferrari sia sulle sue tracce. Vasseur, dopo Hamilton e gli arrivi di Serra e D’Ambrosio dalla Mercedes, proverà a rinforzare ulteriormente il reparto tecnico del team. Con Newey, i contatti proseguono da tempo come confermato da più fonti autorevoli e la trattativa sembra a buon punto.

Ad accrescere l’ottimismo in casa Ferrari ci ha pensato lo stesso Newey che si è esposto sul possibile approdo in un altro team. Queste le sue dichiarazioni rilasciate sul canale YouTube della compagnia Oyster Yachts e riprese da Formula Passion: “Al momento mi sento un po’ stanco ma a un certo punto probabilmente tornerò. Sto seriamente prendendo in considerazione l’idea di cambiare squadra, andare da un’altra parte e fare altri quattro o cinque anni.”

Dichiarazioni significative queste di Newey che indicano già un possibile ripensamento dai propositi di un addio definitivo alla Formula 1. La Ferrari attende, sicura che con l’ingegnere britannico possa compiere un ulteriore salto di qualità per tornare ai vertici dalla Formula 1 dove manca da troppo tempo.