Saudi Pro League, Jorge Jesus sarà ancora l’allenatore dell’Al-Hilal

Dopo la vittoria del titolo, in casa Al-Hilal si guarda già al futuro che sarà ancora con Jorge Jesus. Il tecnico portoghese, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con il club Campione d’Arabia Saudita e presto l’accordo sarà ufficializzato. L’allenatore, 69enne ex Benfica e Flamengo, è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione del campionato saudita, trasformato dagli investimenti faraonici delle varie società. La sua squadra, pur priva di Neymar infortunatosi immediatamente dopo il suo arrivo, è stata in grado di mettere in fila 34 vittorie consecutive durante l’annata.