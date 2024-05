Fiorentina, giovedì Cagliari: poi c’è Atene

Un ultimo impegno per poi concentrarsi solo e soltanto sulla finale di Atene del 29 Maggio contro l’Olympiacos. Giovedì la Fiorentina apre la 38^ giornata di Serie A. Avversario un Cagliari che dopo aver centrato la salvezza a Reggio Emilia contro il Sassuolo vorrà comunque chiudere al meglio la stagione. Una gara quella in terra sarda che potrebbe regalare l’aritmetica qualificazione in europa anche per la prossima stagione alla Fiorentina ma che i ragazzi di Italiano potrebbero non affrontare al gran completo.

Fiorentina, prima il Cagliari poi l’Olympiacos

A Cagliari, il tecnico viola potrebbe decidere di lasciare preventivamente a Firenze alcune delle sue pedine più importanti, così come era successo nella vittoriosa trasferta di Salerno. Ed ecco che Belotti non al top ma soprattutto Nico Gonzalez potrebbero restare a Firenze. Probabile invece la convocazione di Jack Bonaventura. Con il jolly viola rientrato in campo contro il Napoli dopo l’assenza nella vittoria contro il Monza con Jack che dovrà mettere minuti nelle gambe in vista dell’appuntamento dell’anno contro l’Olympiacos ad Atene. Una Fiorentina che contro il Napoli non ha brillato ma ha trovato segnali importanti. Come la prima rete stagionale su punizione di Capitan Biraghi e un’altra gol di Mbala Nzola con l’angolano ai margini della rosa negli ultimi mesi che si candida ora a diventare uomo copertina in un finale di stagione rovente in casa Fiorentina….