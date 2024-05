Salernitana-Verona 1-2: l’Hellas è aritmeticamente salvo

Con il successo per 1-2 in casa della Salernitana il Verona è aritmeticamente salvo. Le reti di Suslov e Folorunsho nel primo tempo regalano i 3 punti e la permanenza in Serie A ai ragazzi di Baroni. Nulla è valso alla Salernitana il gol di Maggiore nel finale. Per non diventare ora la squadra con il peggior punteggio finale nella storia della Serie A, la Salernitana sarà obbligata a vincere nell’ultima giornata contro il Milan.

Salernitana-Verona, le formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Weissmann.