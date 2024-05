Sportitalia, questa sera tornano i Primavera Best Awards

Sportitalia celebra la 4° edizione del Primavera Best Awards, premio dedicato ai migliori della stagione regolare del campionato Primavera 1. La cerimonia di consegna dei Primavera Best Awards 2023-2024 sarà trasmessa live su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) oggi alle ore 18 con la conduzione di Giada Giacalone e Gabriele Schiavi.

Verrà premiata la Top 11 della stagione con i migliori giocatori che andranno a formare la squadra dell’anno. Verranno inoltre premiati il miglior allenatore dell’anno (con votazione di una giuria composta dai colleghi), il miglior responsabile del settore giovanile, la giovane rivelazione e il miglior gol (con votazione effettuata da casa). In questa edizione si aggiunge anche il premio per il capocannoniere della stagione.

Renato MARIN

AS ROMA

Miglior Portiere

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Mattia MANNINI

AS ROMA

Miglior Difensore

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Francesco STANTE

FC INTERNAZIONALE

Miglior Difensore

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Jan-Carlo SIMIC

AC MILAN

Miglior Difensore

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Pietro COMI

ATALANTA

Miglior Difensore

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Matteo COCCHI

FC INTERNAZIONALE

Miglior Difensore

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Kevin ZEROLI

AC MILAN

Miglior Centrocampista

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Jacopo SARDO

SS LAZIO

Miglior Centrocampista

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Aaron CIAMMAGLICHELLA

TORINO FC

Miglior Centrocampista

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Dominic VAVASSORI

ATALANTA

Miglior Attaccante

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Alphadjo CISSE

HELLAS VERONA FC

Miglior Centrocampista

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Valentino ANGELONI

ACF FIORENTINA

Miglior Responsabile Settore Giovanile

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Francesco CAMARDA

AC MILAN

Premio Giovane Rivelazione

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Giovanni BOSI

ATALANTA

Premio Miglior Allenatore

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Flavio RUSSO

SASSUOLO

Premio Capocannoniere

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024

Luca BONASSI

EMPOLI

Premio Miglior Gol

PRIMAVERA 1 TIM – 2023/2024