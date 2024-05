Argentina, la Scaloneta cerca il bis in Copa America

Vincere non è mai semplice, confermarsi lo è ancora di più. Ma l’Argentina oramai è abituata, la Scaloneta dal successo del 2021 in Copa America contro il Brasile non ha mai smesso di farlo. Prima nella finalissima contro l’Italia e poi in Qatar nella finale Mondiale contro la Francia. Adesso però Messi e compagni vogliono concedersi il bis anche in Copa America.

Argentina, le convocazioni

Una Copa che per la Pulga e Di Maria potrebbe essere l’ultima. Non ci sarà invece a sorpresa Paulo Dybala, fuori da i 29 pre-convocati. Un’assenza che fa rumore quella della Joya al termine però di una stagione travaglia per l’attaccante della Roma vittima di troppi stop fisici. Non saranno presenti neanche Beltran e Soulé con entrambi che parteciperanno invece alla missione Olimpica per l’Albiceleste. Sorpresa nei 29 è invece la presenza di Valentin Carboni reduce da una grande stagione a Monza. Come in Qatar poi ci sarà solo il “Pulpo” Armani come rappresentante della Liga Profesional. Un’Argentina che si presenta da grande favorita e che in attacco potrà contare anche su Angel Correa, Alejandro Garnacho il rientrante Nico Gonzalez oltre a Lautaro Martinez e Julian Alvarz che si contenderanno un posto nel tridente offensivo. Con Messi e compagni che il 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami voglio alzare al cielo la sedicesima Copa America della propria storia…