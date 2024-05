Batosta inaspettata, la classifica ATP di Sinner cambia radicalmente

Per Jannik Sinner arriva una batosta, cambiamenti importanti in classifica ATP: si modificano gli scenari per la corsa al numero uno

Tutti stanno seguendo passo dopo passo ciò che sta facendo Jannik Sinner, in avvicinamento al Roland Garros che prenderà il via tra qualche giorno a Parigi. Cresce sempre più l’attesa per capire se l’azzurro ci sarà nel secondo Major dell’annata oppure no.

Un appuntamento fondamentale per Jannik, quello che potrebbe proiettarlo incredibilmente alla posizione numero uno del ranking ATP. Come ormai tutti sanno, forse, addirittura senza giocare, se arrivasse un verdetto favorevole dal percorso di Djokovic che, attualmente, dovrebbe almeno arrivare in finale per rimanere davanti in classifica.

Ovviamente, Jannik vorrebbe giocare e alimentare in questo modo le sue chances di essere numero uno al mondo. Ma occorre grande cautela, visto che il problema fisico all’anca accusato in queste settimane non va certo preso alla leggera. Se si forzasse la situazione e si corressero dei rischi, si rischierebbe un lungo stop e sarebbe davvero un peccato, non solo nell’immediato ma anche in prospettiva.

Sinner e il suo staff stanno soppesando ogni singola mossa, anche se si inizia a respirare un certo ottimismo sul fatto che l’altoatesino possa scendere in campo a Parigi. Si è intravisto qualche sorriso dopo le cure a Torino e il post social di Cahill pare indicare che la squadra sia in partenza per la Francia. Ma c’è anche qualcos’altro da considerare, una notizia non positiva che nessuno si aspettava.

Ranking ATP: Djokovic gioca Ginevra, come cambia la classifica

Non vuole cedere il suo trono senza combattere, naturalmente, Novak Djokovic, che risponde facendo la sua mossa. Passato lo spavento per quanto accaduto a Roma, il serbo torna in campo e lo fa anche prima del Roland Garros.

Il numero uno al mondo si è iscritto all’ATP 250 di Ginevra, torneo che disputerà questa settimana. Decisione presa evidentemente per limare la condizione in vista dello Slam parigino ma anche per raccogliere punti preziosi. Se in Svizzera dovesse arrivare almeno in semifinale, infatti, a Djokovic, in caso di assenza di Sinner in Francia, basterebbe la semifinale a Parigi per rimanere alla numero uno del ranking.

Djokovic non vuole rendere facile, anzi, la conquista del suo scettro. Ma questo si sapeva. A Jannik adesso provare a rispondere, sapendo che se scendesse in campo al Roland Garros i calcoli sarebbero comunque da aggiornare.