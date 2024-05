Play-off Serie B, il Venezia espugna Palermo: sbancato il Barbera grazie a Pierini

Replica dell’allenatore del Venezia, Vanoli: “È stata una partita tosta, davanti ad un grandissimo pubblico. Restiamo con i piedi per terra, il Palermo è una grande squadra e farà di tutto per metterci in difficoltà al ritorno. Abbiamo un grande vantaggio: giochiamo in casa nostra. Dobbiamo stare attenti a noi stessi. Abbiamo il capocannoniere del campionato, abbiamo segnato più di tutti. Forse abbiamo preso qualche gol di troppo che ci ha evitato la promozione diretta. È un anno e mezzo che lavoriamo sodo, non ci volgiamo farci scappare questa occasione”.