Playoff Serie C, vincono Benevento e Catania, pari tra Juve NextGen e Carrarese

Non è stata solo la serata dell’andata della seconda semifinale dei playoff di Serie B, tra Catanzaro e Cremonesen, ma è stata anche la serata dei playoff di Serie C. Si sono disputate solo tre delle quattro gare di quarti di finale in programma questa sera, perché per via del maltempo al Menti, Vicenza e Padova non hanno potuto giocare. Gara rinviata alla serata di domani, sempre alle 20:30.

I risultati dei quarti di finale dei playoff di Serie C

Al “Vigorito” di Benevento cade la Torres, all’esordio in questi playoff come 2^ classificata del girone B. I sassaresi perdono 1-0 sul campo delle “Streghe” per un go di Talia al 22° minuto. I campani continuano ad avanzare in questi playoff di C dopo aver superato nello scorso turno la Triestina. La Torres di mister Greco dovrà trovare almeno la vittoria col minimo scarto al ritorno per far valere la miglior classifica finale rispetto ai giallorossi.

Medesimo risultato al “Massimino” di Catania, dopo i primi 90 minuti della gara tra Catania e Avellino. I rossazzurri vincono 1-0 ma, a differenza del Benevento, il gol decisivo del bombe di questo finale di stagione, Cianci, arriva al minuto 71. Anche qua vale lo stesso discorso della gara tra Benevento e Torres: l’Avellino secondo nel girone C, al ritorno in casa al “Partenio” dovrà almeno pareggiare i gol complessivi per far poi valere il miglior piazzamento rispetto al Catania. I siciliani va ricordati si sono salvati dalla lotteria dei playout, ma grazie alla vittoria nella Coppa Italia di Serie C hanno avuto l’accesso ai playoff.

La terza gara giocata della serata è stata quel “Moccagatta” di Alessandria, dove la Juventus NextGen è stata fermata sul pari dalla Carrarese 1-1. A portare avanti i bianconeri di mister Brambilla ci ha pensato Nicolò Savona alla mezz’ora. Nel secondo tempo, Capezzi ha pareggiato per i toscani con un gol pazzesco da 40 metri. La squadra di Calabro così si mette in posizione di vantaggio, seppur minimo, rispetto all’under 23 della Vecchia Signora.

In attesa della gara di domani, al Menti, tra Vicenza e Padova, appuntamento per le gare di ritorno a sabato sera ore 20:30.