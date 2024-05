Sportitalia trasmette l’Old Firm Celtic-Rangers: tutto pronto per la finale di Coppa di Scozia

Milano, 21 maggio 2024 – Appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande calcio europeo. Sabato 25 maggio 2024, alle ore 16, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta ed esclusiva l’Old Firm Celtic Glasgow-Rangers Glasgow che assegnerà la Scottish Cup 2023/2024.

Si tratta del capitolo numero 441 dell’eterna sfida tra le due squadre di Glasgow, divise da una rivalità storica. L’Old Firm di sabato 25 maggio mette in palio il trofeo della 55° edizione della Scottish Cup in coda a una stagione che ha visto i Celtic Glasgow laurearsi campioni di Scozia.

Il bilancio complessivo del derby di Glasgow sorride, seppure di pochissimo, ai Rangers Glasgow: nei 440 precedenti ci sono state 169 vittorie dei Rangers contro 168 dei Celtic con 103 pareggi. Chi vincerà questa volta? La telecronaca della partita è affidata alla voce di Gioele Anelli.

L’intera programmazione è disponibile anche sulla App ufficiale di Sportitalia.

Di seguito la programmazione:

Celtic Glasgow-Rangers Glasgow

Sabato 25 maggio 2024 in diretta dalle ore 16 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gioele Anelli