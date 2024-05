Atalanta-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: Kovar in porta. Dubbio Wirtz

Tutto pronto per la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Gian Piero Gasperini e Xabi Alonso, nelle rispettive conferenze stampa, hanno già fatto intendere quali saranno i titolari, nonostante alcune riserve siano ancora da sciogliere. La Dea in avanti si affiderà a Gianluca Scamacca, che dopo aver saltato la finale di Coppa Italia per squalifica vorrà rifarsi questa sera, mentre in mezzo potrebbe ancora esserci Scalvini per sopperire all’assenza di De Roon, con Pasalic che però al momento riamane favorito. Dall’altra parte, Alonso in porta darà ancora fiducia a Kovar, mentre Wirtz dovrebbe partire dal 1′ ma gli ultimi dubbi verranno sciolti solo alla fine così come per il ballottaggio tra Adli e Boniface, con il primo in lieve vantaggio. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli. All.: Xabi Alonso.