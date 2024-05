Il dramma di Schumacher e della sua famiglia: “7 milioni l’anno”

Michael Schumacher, il dramma dura ormai da tanto tempo: spunta una cifra pazzesca, ecco cosa sta succedendo

Il mondo dello sport ha raramente accolto leggende del calibro di Michael Schumacher che con il suo straordinario talento ha scritto pagine memorabili in Formula 1. Il tedesco, sette volte campione del mondo, da ormai tanto tempo vive però un dramma.

Era il 29 dicembre 2013 quando Michael sulle nevi di Meribel, in vacanza con moglie e figli, fu vittima di uno scellerato e tragico incidente. La caduta dagli sci, la testa che batte su una roccia nascosta e la morte che sfiora il ‘Kaiser’. Un vero e proprio miracolo ha tenuto in vita l’ex pilota della Ferrari che oggi come allora viene amato, osannato e ricordato con grande affetto dai suoi tantissimi tifosi.

Ma di Michael da molto tempo a questa parte non si sa più nulla. Le ipotesi non sono mancate, da chi ha parlato di un peggioramento radicale delle sue condizioni di salute a chi invece sostiene che seppur lentamente il tedesco stia tornando quello di un tempo.

La realtà dei fatti la conosce solo sua moglie Corinna, la ‘custode’ della famiglia Schumacher e colei che sta proteggendo dal mondo esterno il più noto marito a cui i fan – undici anni dopo l’incidente – non riescono ancora a rinunciare. Si parla del matrimonio di Gina Maria, di scena tra una manciata di settimane, nel quale dovrebbe ricomparire anche suo papà Michael, presenziando al lieto evento. Ma in realtà le novità delle ultime ore riguarderebbero una cifra da capogiro.

Al centro di tutto le cure a cui è sottoposto il sette volte campione del mondo: l’informazione trapelata è decisamente incredibile.

Schumacher, costi da capogiro: rivelazione choc

Il portale turco ‘Diken.com’ ha lanciato una vera e propria bomba riguardo alle condizioni di salute di Michael Schumacher. O meglio, riguardo ai costi incredibili che la famiglia sta sostenendo per mantenere in salute l’ex pilota della Ferrari.

Recentemente è venuta a galla la volontà della moglie Corinna di vendere alcuni dei cimeli, 8 orologi di lusso, di Michael. All’asta, tenutasi a Ginevra lo scorso 14 maggio, la casa ‘Christie’s’ ha battuto gli otto cimeli, per un incasso complessivo di quasi 5 milioni di euro. In molti si sono chiesti del perchè di questa decisione da parte della famiglia Schumacher.

La realtà sarebbe più amara del previsto. Le cure mediche a cui il tedesco è sottoposto da ormai undici anni sarebbero clamorosamente costose e anche la famiglia, per tenere testa a queste spese, avrebbe dovuto sacrificare i gioielli di Schumi.

“Il trattamento della leggenda Michael Schumacher ha un costo di 7 milioni di dollari l’anno, la famiglia ha difficoltà a coprire le spese”. Viene poi spiegato come la vendita degli orologi sia servita proprio a foraggiare le spese mediche in questione.