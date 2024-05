Inter-Zhang, un addio da 7 trofei… e due grandi delusioni

Era ormai tutto pronto per il cambio di proprietà da Steven Zhang al fondo americano Oaktree: pignoramento e via ad un nuovo corso per l’Inter che cercherà di mantenere la stessa struttura dirigenziale con pieni poteri e Marotta e ad Antonello e con Javier Zanetti che potrebbe diventare il nuovo presidente.

Quasi otto lunghissimi anni con sette trofei conquistato, uno Scudetto con Antonio Conte (il primo dell’era Zhang) e sei con Simone Inzaghi (un Tricolore, due Coppe Italia e tre Supercoppe): una ricca bacheca che gli ha permesso di scalare la gerarchia tra i presidenti più vincenti dell’Inter conquistando il secondo posto al pari di Angelo Moratti.

Diverse le vittorie, ma altrettanti i rimorsi: due in modo particolare. E bisogna addentrarsi in campo europeo, facendo un passo indietro alla finale di Europa League, persa contro il Siviglia per 3-2, e a quella di Champions League dello scorso anno, contro il Manchester City.

Le sette gemme dell’Inter nell’era Zhang: tutti i trofei vinti durante la presidenza