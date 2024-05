Jacobs, la rivelazione spiazza: “Fatico a respirare”

Marcell Jacobs sorprende i tifosi. Le sue ultime dichiarazioni lasciano tutti completamente senza parole: “Faccio fatica a respirare”

Dichiarazioni che hanno fatto scattare un piccolo campanello d’allarme non solo tra i suoi tifosi, ma anche gli appassionati di atletica. Nel pomeriggio di sabato 18 maggio è andata in scena la gara che si è disputata allo “Stadio dei Marmi” in quel di Roma. Una sfida non del tutto brillante quella che ha visto come protagonista Marcell Jacobs. Nonostante non abbia entusiasmato come al suo solito ha comunque deciso di fissare il suo nuovo record stagionale.

Il campione olimpico di Tokyo nel 2021 ha chiuso al primo posto nei 100 metri nello “Sprint Festival” che si è disputato, appunto, nella Capitale con un tempo di 10”07. Si tratta comunque di un miglioramento rispetto ai 10”11 di tre settimane fa negli Stati Uniti D’America, precisamente in Florida. Battuto, quindi, il record del suo connazionale Ali Chituru. Quest’ultimo, infatti, non è andato oltre il secondo posto.

Nel post gara, però, hanno fatto decisamente molto rumore le dichiarazioni di Jacobs che ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Parole che, in un primo momento, hanno preoccupato moltissimo i suoi tantissimi sostenitori.

Jacobs: “Ho avuto allergia, a fine gara non respiravo bene”

L’Olimpiade di Parigi per lui si avvicina sempre di più. I segali positivi ci sono. Anche se per quanto riguarda la condizione atletica l’italo-americano ha fatto sapere di dover ancora migliorare molto. Tanto è vero che, all’inizio della gara, Jacobs ha faticato molto più degli altri e non lo ha nemmeno nascosto. Anche se, con il trascorrere dei secondi, la performance è migliorata a vista d’occhio.

Queste sono alcune delle sue parole che ha rilasciato ai microfoni della nota emittente televisiva: “Se ne avessi fatto una come nel riscaldamento avrei chiuso meglio. Posso dire, però, di essere soddisfatto della seconda parte“. In molti, però, soprattutto sui social network, hanno notato che l’atleta in più di una occasione ha tossito. Una preoccupazione non da poco per il pubblico da casa che avevano pensato ad un possibile problema fisico.

Nonostante tutto questo, però, Jacobs ha voluto tranquillizzare tutti rivelando che da qualche giorno sta lottando contro una allergia che non gli sta lasciando tregua. Su questo ha ribadito: “Sto combattendo, da un po’ di giorni, con l’allergia. Tanto è vero che finita la gara non riuscivo a respirare bene. Per riprendermi ho fatto un po’ di fatica“.