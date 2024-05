Roma, 120 dipendenti in scadenza di contratto: ci sono anche Lombardo e Scala

Dopo cinque anni, la Roma cambia sede: come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la società giallorossa lascia gli ufficiali del quartiere generale Eur, in viale Tolstoj, ed entro la fine del 2024 trasferirà tutti gli uffici in una nuova sede più vicina al centro sportivo. La trattativa per l’acquisto del nuovo immobile, portata avanti dalla segretaria di Dan Friedkin – Priscilla Bortoloni – è già stata avviata.

Nel frattempo, c’è aria di rivoluzione anche per quel che riguarda i dipendenti: 120 collaboratori a stretto contatto con l’area sportiva hanno il contratto in scadenza. Tra cui Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer, e Vito Scala, club manager. Per ora, da Trigoria, è arrivata solo una risposta ufficiosa: “C’è tempo”.