Sinner già numero uno: l’infortunio non cambia nulla, fans in estasi

Jannik Sinner prosegue nel suo recupero in vista di Parigi: intanto la classifica sorride, con grande gioia dei suoi tifosi

La settimana che ha preceduto l’avvio del tabellone delle qualificazioni del Roland Garros – che prevede tra l’altro una folta presenza di tennisti italiani – si è conclusa col trionfo, il terzo nella Capitale, di Alexander Zverev agli Internazionali d’Italia. Il tennista tedesco, che in carriera vanta tre semifinali nel prestigioso major parigino, avanza ora le sue credenziali in vista dell’appuntamento col torneo sulla terra rossa francese.

Una competizione che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe vedere la presenza di Jannik Sinner tra i giocatori inseriti nel main draw. Dopo le cinque giornate trascorse a Torino al JMedical, il campione altoatesino si è recato nella ‘sua’ Monte Carlo per delle sessioni di allenamento utili a testare l’anca e il relativo dolore che ne potrebbe conseguire dopo esser tornato all’attività.

Tutto sembra procedere per il verso giusto, insomma. Sinner, stimolato dalla possibilità di porre una seria ipoteca sul suo sogno di diventare per la prima volta in carriera numero uno del ranking mondiale, ha nel frattempo incassato un’inaspettata notizia proveniente da Ginevra.

Un po’ a sorpresa infatti proprio Novak Djokovic avrebbe deciso di partecipare al torneo ATP 250 in terra svizzera, riservandosi così la possibilità, in caso di vittoria, di conservare la vetta del ranking mondiale arrivando ‘semplicemente’ in finale a Parigi. E non obbligatoriamente all’ultimo atto come si era detto prima che il serbo volasse alla volta di Ginevra.

Sinner è saldo in vetta: la Race parla chiaro

Al di là di questa sorprendente novità, che potrebbe essere decisiva solo se il 22enne altoatesino non dovesse scendere in campo a Parigi, Jannik può comunque sorridere. Già perché in un’altra classifica, non meno importante, lui resta saldamente in testa. Nonostante la mancata partecipazione a Roma e nonostante il più diretto inseguitore sia proprio quello Zverev fresco di vittoria al Foro Italico.

L’ATP Race 2024, quella che dovrà determinare gli 8 tennisti qualificati per le Finals di fine anno a Torino, parla chiaro. Sinner, grazie all’incredibile avvio di 2024, impreziosito dai trionfi di Melbourne, Rotterdam e Miami, continua a guardare tutti dall’alto, guidando la graduatoria forte di 4500 punti.

Il tedesco di Amburgo segue a 3085 punti, con Daniil Medvedev terzo a quota 2950. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente coloro che lo seguono e lo precedono nel ranking mondiale generale, sono solo al settimo e al quattordicesimo posto, col campione serbo che attualmente sarebbe clamorosamente fuori dalle Finals del Palalpitour.