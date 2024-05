Arriva il comunicato ufficiale: F1 in tv in chiaro, presa la decisione

Sarà un weekend imperdibile, il prossimo, per gli appassionati di motori con Formula 1 e MotoGP insieme. Ecco dove seguire i Gran Premi di Monte Carlo e Barcellona

Ultimo weekend di Maggio all’insegna dei motori con Formula 1 e MotoGP insieme in pista per i GP di Monte Carlo e Barcellona, due degli eventi più attesi dell’anno nel calendario dei due Mondiali.

In Formula 1, si torna a gareggiare subito dopo il GP di Imola senza la consueta settimana di pausa. Sullo storico circuito del Principato, Verstappen punta alla seconda vittoria consecutiva per consolidare ulteriormente la leadership del Mondiale e ribadire le distanze dai rivali con McLaren e Ferrari apparse comunque più vicine alla Red Bull rispetto alla scorsa stagione.

In MotoGP, Jorge Martin punta al bis dopo il trionfo di Le Mans, arrivato al termine di un GP avvincente con Marquez e Bagnaia sul podio. Il pilota spagnolo è in testa alla classifica con 38 punti di vantaggio su Bagnaia e 40 su Bastianini e Marquez, quest’ultimi rivali anche nella sfida per l’assegnazione della seconda moto del team ufficiale Ducati per la prossima stagione.

Formula 1 e MotoGP insieme, dove vedere i GP di Monte Carlo e Barcellona

Come accade sempre quando i GP di Formula 1 e MotoGP sono previsti lo stesso giorno, i due eventi di domenica 26 maggio non si disputeranno in contemporanea ma con la partenza fissata con un’ora di distanza. A Barcellona, i semafori si spegneranno alle 14; a Monte Carlo, invece, il via è fissato alle 15.

Per entrambi i Gran Premi non è prevista la diretta tv gratuita e in chiaro. Entrambi, infatti, saranno trasmessi in diretta, in esclusiva, su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP con il consueto ampio pre e post gara.

Per vedere i GP di Barcellona e Monte Carlo gratuitamente in tv, occorrerà attendere la replica, in differita, di entrambi che TV8 manderà in onda, rispettivamente, alle 16.05 e alle 18.30 di domenica 26 maggio.

Sabato 25 maggio, su TV8 sarà visibile in diretta la Gara Sprint della MotoGP a Barcellona con il via previsto alle 15. Alle 18.30 di sabato, sempre su TV8, è in programma la differita delle Qualifiche del GP di Monte Carlo, quest’ultime previste alle 16.

Vi ricordiamo che TV8, dopo Imola, trasmetterà in chiaro solo un altro GP di Formula 1 nel Mondiale 2024 ovvero quello di Monza previsto il prossimo settembre. Sull’emittente del digitale terrestre, andranno in onda gratuitamente in diretta tutte le sprint race di MotoGP più altri tre GP domenicali, nell’ordine Mugello (2 giugno), Assen (30 giugno) e Misano (8 settembre).