Caos in Formula 1: “Si è innervosito”

Un vero e proprio caos quello che arriva dal mondo della Formula 1, le dichiarazioni del leader non passano inosservate: “Si è innervosito”

L’ultimo Gran Premio di Imola si è concluso con la vittoria (l’ennesima) di Max Verstappen che, dopo aver iniziato con il piede sbagliato, ha rimesso immediatamente le cose al proprio posto salendo sul gradino più alto del podio. Anche se, da un paio d’anni a questa parte, sembra essere diventata una vera e propria abitudine per il pilota belga-olandese che continua a vincere anche nel nostro Paese. Al netto di tutto, però, non è stato affatto facile per il tre volte campione del mondo.

Motivo? Ha dovuto sudare più di sette camicie per finire davanti al pilota della McLaren, Lando Norris: solamente per un soffio è riuscito a spuntarla. Un lavoro sicuramente importante quello messo in atto da parte del suo team che ha studiato tutte le mosse necessarie per avere la meglio nell’ultimo Gran Premio. Senza dimenticare, inoltre, l’importante prestazione proprio di Max Verstappen che ha avuto la meglio anche sul compagno di squadra Sergio Perez, il quale ha chiuso lontanissimo all’ottavo posto.

Allo stesso tempo hanno fatto decisamente molto rumore le dichiarazioni di Helmut Marko. Quest’ultimo è intervenuto nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni dell’emittente televisiva ‘Sky Deutschland’ in cui ha voluto fare il punto della situazione rivelando alcuni dettagli sull’accesa sfida con Norris.

F1, Marko: “Norris innervosito dal team radio”

Lo stesso Marko ci ha tenuto a precisare che il lavoro fatto da Perez su Norris non è stata la chiave di volta del successo di Verstappen. Su questo ha affermato: “Non credo sia stato questo il fattore decisivo. La realtà è che siamo andati bene con la gomma media e siamo stati più lenti della McLaren con le gomme dure. Dopo qualche giro la temperatura degli pneumatici si è abbassata e siamo usciti dalla corretta finestra di funzionamento”.

Allo stesso tempo Marko ha lasciato intendere che Norris abbia sofferto, soprattutto psicologicamente la pressione della rimonta. Ha lodato la prestazione da parte di Verstappen giudicata “incredibile” e che ha guidato in maniera del tutto impeccabile. Poi ha precisato: “Fortunatamente Norris ha commesso qualche errore quando stava inseguendo Max, impedendogli di entrare in zona DRS”.

In conclusione ha rivelato: “C’è stato un team radio del suo ingegnere che lo ha fatto infuriare. Gli avrà detto che stava andando al limite e gli è stato detto di spingere ancora di più e questo probabilmente lo ha innervosito“.