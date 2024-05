Federer e Nadal ancora insieme: il gesto è da brividi

Roger Federer e Rafael Nadal, ancora una volta insieme. C’è molta curiosità per quanto potrebbe avvenire nei prossimi giorni

Chiuso il capitolo degli Internazionali di Roma con la vittoria Alexander Zverev, domenica prossima comincerà l’evento clou della stagione su terra battuta ovvero il Roland Garros, secondo Slam della stagione il cui epilogo è previsto domenica 9 giugno.

Poco prima l’inizio del torneo, è stata notata a Parigi la presenza di Roger Federer, arrivato nella capitale francese per partecipare ad un evento speciale. Il campione svizzero ha presenziato all’inaugurazione di un campo da tennis situato a “La Courneuve”.

Nell’occasione, Roger ha intrattenuto il pubblico esibendosi in un vero e proprio show tennistico: con una serie di scambi e, soprattutto, con la sua inconfondibile eleganza che lo contraddistingue.

Roland Garros, sorpresa Federer: anche lui presente a Parigi

Tantissimi i giovani tennisti presenti che non hanno perso affatto occasione di condividere un momento indimenticabile con il tennista svizzero. Selfie, sorrisi, abbracci e molto altro quelli tra il 42enne ed il pubblico presente.

Inevitabilmente, è subentrata un pò di curiosità sulla presenza di Federer a Parigi. In molti si sono chiesti se rimarrà per assistere a qualche incontro del Roland Garros in cui sarà impegnato qualche suo ex colleghi.

Tra questi Novak Djokovic e Rafael Nadal. Con quest’ultimo, Federer ha un rapporto di grande amicizia. Chissà che Roger non rimanga a Parigi per assistere a quella che potrebbe essere l’ultima partita di Rafa al Roland Garros. Lo spagnolo è atteso da un primo turno difficilissimo contro Zverev, avversario, al momento, quasi fuori portata.

L’ultima immagine di loro due insieme ha commosso tutti con il pianto congiunto a dirotto nel giorno dell’addio di Federer al tennis. Immagini che, ancora adesso, commuovono e fanno venire la pelle d’oca agli amanti del tennis e non solo.

Roger Federer practicing with some kids at a Uniqlo event. That forehand is still as beautiful as ever. 🥹 pic.twitter.com/BKFmQOPbMH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 22, 2024

Tra poco meno di un mese, peraltro, uscirà un documentario – su Prime Video . che riguarda proprio lo svizzero dal titolo “Twelve Final Days“. Una produzione in cui verranno raccontati gli ultimi giorni dell’ex tennista prima del ritiro. Il tutto si potrà ammirare su “Prime Video“.

Un vero e proprio omaggio per Roger al quale hanno partecipato Nadal, Djokovic, Murray e molti altri per far rivivere i momenti più emozionanti ed importanti della sua carriera tennistica. L’uscita è prevista per giovedì 20 giugno, poco dopo la fine del Roland Garros, torneo che Federer ha vinto un’unica volta nel 2009.