Serie B, Venezia e Palermo: 90′ di battaglia per volare in finale playoff

Restano solamente 90′ di battaglia finale a Venezia e Palermo per volare in finale playoff contro una tra Catanzaro e Cremonese. La truppa di Vanoli ha conquistato l’andata al Barbera grazie al gol di Pierini: basterà un pari ai lagunari per aggiudicarsi l’ultimo atto dei playoff di B. La banda di Mignani, invece, se vuole qualificarsi nei 90′ deve vincere con due gol di scarto.

Le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Pierini.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Nedelcearu; Diakité, Segre, Ranocchia, Di Mariano; Insigne, Brunori; Soleri.