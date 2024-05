Tennis sotto choc: “Mi augurano la morte”

Mondo del tennis sotto shock dopo le ultime dichiarazioni da parte dell’atleta: le minacce sono pesantissime

Dichiarazioni che hanno fatto decisamente molto rumore. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di parole forti che arrivano direttamente da una delle tenniste più apprezzate in Italia e non solo.

Stiamo parlando di Martina Trevisan che ha rilasciato un’interessante intervista a Fanpage, nel quale ha ripercorso il difficile periodo che, per ben 4 lunghi anni, ha condizionato la sua carriera. Poi il ritorno in campo dove si è tolta alcune soddisfazioni. In primis quello di vincere un torneo WTA, arrivare in semifinale al Roland Garros e ottenere il numero 1 tra le tenniste italiane grazie al 18mo posto nel ranking.

A ridosso dell’inizio del Roland Garros, Martina ha rivelato di sentirsi molto bene fisicamente dopo aver vissuto un altro periodo per nulla facile. Purtroppo, però, anche la tennista italiana ha dovuto avere a che fare con quella che è una vera e propria piaga per gli sportivi ovvero gli haters sui social.

Tennis, Martina Trevisan: “Haters, effetto Sinner e il rapporto con Garbin”

Tra gli odiatori del web spiccano gli scommettitori, una problematica quest’ultima sollevata anche da altri colleghi, tra cui Matteo Berrettini. “Non vanno presi nemmeno in considerazione – spiega la tennista – perché non sono quasi delle persone. Difficile chiamarli così quando scrivono cose esagerate ed estreme. Gli scommettitori sono fuori dal mondo, ti dicono delle cose con la speranza che tu muoia, che sia colpita da un malore tu e la tua famiglia. Sono dei malati. Ronzano nei miei profili e anche in quelli dei colleghi.”

Cambiano discorso, anche nel tennis femminile si parla molto dell’effetto Jannik Sinner. La Trevisan ammette di avere moltissima stima nei confronti del nativo di San Candido, descrivendolo come fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono imporsi nel tennis. Martina, comunque, non lo reputa ancora il migliore visto che, per lei, al primo posto nelle sue preferenze c’è una leggenda dal nome di Rafael Nadal.

In conclusione si è anche soffermata sul rapporto di amicizia con Tathiana Garbin, la capitana di Fed Cup che ha rivelato di essere stata colpita da un tumore raro Una persona che la Trevisan stima moltissimo sotto ogni punto di vista. “Abbiamo un rapporto che va oltre lo sport – spiega la tennista – E’ una persona sensibile, sempre vicina. Nonostante la consapevolezza che si sarebbe dovuta sottoporre a un’operazione molto difficile, non ci ha lasciate mai sole. E’ un esempio fenomenale.”