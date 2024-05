Clamoroso in Formula 1: ritorno improvviso

Possibile ritorno in Formula 1: le ultime su una situazione ancora tutta da decifrare. Tre idee sul tavolo

L’entusiasmo per un possibile ritorno della Francia nel calendario della Formula 1 ha sorpreso molti, vista la reticenza politica del Paese a sostenere tali eventi negli ultimi anni. Dopo l’ultima gara disputata nel 2022 al circuito del Paul Ricard, l’assenza di un Gran Premio in terra transalpina si è fatta sentire tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

In tal senso, le recenti dichiarazioni di Christian Estrosi, sindaco di Nizza, hanno riacceso le speranze. Estrosi ha sottolineato che la Francia possiede tutte le risorse e le infrastrutture necessarie per ospitare nuovamente un Gran Premio, ma ha anche evidenziato che manca la volontà politica per concretizzare questi progetti.

“È possibile tornare ad ospitare una gara? Sì. Abbiamo le strutture, le risorse e il know-how. È solo una questione di volontà. Abbiamo visto negli anni precedenti che sono necessarie risorse significative, il sostegno delle autorità locali e un impegno essenziale e costante da parte dello Stato”. Queste le sue parole al quotidiano ‘L’Equipe’.

La situazione politica in Francia ha spesso giocato un ruolo determinante nelle decisioni legate alla Formula 1. Nonostante l’interesse del Circus per due location chiave come l’Ile-de-France e Nizza, la mancanza di un supporto solido ha finora impedito qualsiasi progresso concreto. Nizza, in particolare, aveva dimostrato di possedere tutte le risorse necessarie, ma il progetto di un circuito non permanente è stato abbandonato dalle autorità locali alla fine del 2023.

Formula 1, speranze di un clamoroso e improvviso ritorno francese

La vicinanza geografica al Principato di Monaco complica però le cose per Nizza. Organizzare un Gran Premio in una città così vicina a Monaco potrebbe risultare poco conveniente sia dal punto di vista logistico che economico. Di conseguenza, il Paul Ricard a Le Castellet sembra essere l’opzione più fattibile.

Estrosi ha menzionato un recente rapporto di fattibilità che suggerisce come lo storico circuito rappresenti la miglior chance per riportare la Formula 1 in Francia. L’idea di tornare a correre al Paul Ricard potrebbe riaccendere l’interesse degli appassionati, che mai hanno dimenticato un circuito ricco di storia amatissimo fra l’altro da molti piloti, e fornire alla Francia l’opportunità di riaffermarsi come sede di eventi sportivi di alto livello.

Va ribadito ancora una volta come questo progetto richieda un impegno significativo da parte del governo e delle autorità locali. L’affascinante suggestione di un ritorno della Formula 1 in Francia rimane dunque avvolta nell’incertezza per tali ragioni. Le dichiarazioni di Estrosi indicano che esiste una base solida su cui lavorare, ma senza un chiaro e deciso sostegno politico, ogni progetto rischia di rimanere solo sulla carta.

La comunità francese della Formula 1, dai piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly al team Alpine, spera vivamente che questo sogno possa diventare realtà.